Tierische Rettungsaktion auf Talsperre: Feuerwehr hilft verletztem Schwan

Meinerzhagen - Einsatz mit Happy-End: Auf einem Stausee im Märkischen Kreis rettete die Feuerwehr am Donnerstag einen verletzten Schwan. Die Ursache war schnell gefunden.

Glück im Unglück für das gefiederte Tier: In Höhe der Ortschaft Windebruch war aufmerksamen Anwohnern am Mittag aufgefallen, dass sich einer der Schwäne, die an der Listertalsperre ihr gewohntes Areal haben, nicht richtig bewegen konnte. Sie verständigten die Feuerwehr, die dank ihres Rettungsbootes auch für Einsätze im Wasser gerüstet ist.

Mit dem Gerätewagen Wasserrettung (GWW) und dem Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) rückten zwölf Einsatzkräfte des Löschzugs Haustadt aus. In Windebruch entdeckten sie den Schwan, der sich etwa 30 Meter vom Ufer entfernt im Wasser aufhielt und von einem weiteren Tier begleitet wurde, das nicht von seiner Seite wich, bis sich die Helfer mit dem Boot näherten.

+ Zwischenlösung: Eine Kunststoffbox wurde im Gerätehaus zum „Wartezimmer“, bis der Tierarzt eintraf. © Feuerwehr Meinerzhagen

Von seiner Rettung habe das Tier zunächst naturgemäß nichts wissen wollen und sich mit Flügelschlagen gewehrt, so die Feuerwehr. Dank des beherzten Eingreifens gelang es den Helfern schließlich, das verletzte Tier einzufangen und an Bord des Bootes zu heben.

Der Grund für die eingeschränkten Bewegungen war schnell ausgemacht: Im Beingelenk des Schwans steckte ein Angelhaken. Die Wehrmänner entfernten ihn und nahmen das Tier, das zunächst einen schwachen Eindruck machte, in ihre Obhut. Vorsorglich wurde ein Tierarzt alarmiert, der aus Plettenberg kam und den Vogel im Gerätehaus Haustadt untersuchte.

Glücklicherweise habe der Arzt keine größere Verletzung feststellen können, sodass der Schwan schließlich am Listerufer wieder zu seinen Gefährten in die Freiheit entlassen werden konnte.

In Plettenberg retteten Feuerwehrleute ein verletztes Blesshuhn aus der Lenne. Sie hatte sich - wie der Schwan auf der Lister - in einer Angelschnur verfangen.