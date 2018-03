Tiefbauarbeiten für das neue Nichtschwimmer- und Planschbecken gehen weiter

Meinerzhagen - Es ist kein neues Projekt, das auf dem Gelände des Freibades an der Oststraße zu Beginn dieser Woche angelaufen ist. Vielmehr setzt die Meinerzhagener Tiefbaufirma Sebaly&Füge dort die nach Ende der Badesaison 2017 begonnenen Erdarbeiten für ein neues Nichtschwimmer- und Planschbecken fort.

Der Auftrag für den Beckenbau wurde bereits im vergangenen Jahr an die Firma Aquaprojekt Plauen für einen Angebotspreis in Höhe von knapp 262.000 Euro vergeben. Die Gesamtkosten sollen nach derzeitigem Stand mit den bereits angefallenen Planungskosten am Ende rund 330.000 Euro betragen.

Mit dem Abschluss des Tiefbaus noch vor Beginn der Badesaison, wird zunächst die Baustelle ruhen, denn der Beckenaufbau ist für die Zeit nach der Schließung des Bades im Herbst eingeplant. Zur Saison 2019 soll dann alles fertig sein.

+ Der Beckenkopf im Valberter Bad muss grundlegend saniert werden. Derartige Stellen wurden bisher nur „geflickt“. © Helmecke

Auch im Valberter Freibad wird in diesem Jahr wieder saniert und repariert. Dazu wurde im vergangenen Jahr bereits ein Maßnahmenpaket geschnürt. Darin enthalten sind mehrere Einzelmaßnahmen. Mit den für 2018 eingeplanten 65.000 Euro steht zunächst die Erneuerung der Absorberanlage auf dem Plan. Gleichfalls sind in dem Betrag die Mittel für Planungskosten zur Sanierung des Beckenkopfes enthalten. Hier ist die bauliche Umsetzung bis zum Jahr 2020 vorgesehen.

Rettungsschwimmer gesucht

Nicht nur im technischen und baulichen Bereich der Meinerzhagener Bäder, tut sich aktuell etwas. Zur Unterstützung der vorhandenen sechs Bäderfachangestellten sucht die Stadt einen Rettungsschwimmer oder eine Rettungsschwimmerin. Grundvoraussetzung: Die Bewerber müssen mindestens 18 Jahre alt sein, über das „DLRG-Abzeichen in Silber“ verfügen und einen Erste-Hilfe-Kurs besucht haben. Die Arbeitszeit beträgt zwölf Stunden in der Woche, heißt es in der entsprechenden Mitteilung auf der Homepage der Stadt.

Auf den ersten Blick verwirrend ist, dass darin die Höhe der möglichen Bezahlung nicht angegeben ist. Wer nun befürchtet, dass es sich um eine „Werbung“ für eine unentgeltliche Arbeit handele, kann beruhigt sein. Auf Anfrage der MZ erläutert Personalratsvorsitzender Thomas Dröscher die Sachlage. „Wir hätten es als Personalrat besser gefunden, wenn es einen Hinweis auf die Eingruppierung gegeben hätte. Dennoch, unüblich ist die jetzige Variante nicht“.