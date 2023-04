Nepal in Meinerzhagen: Große Themenwoche beginnt

Von: Dominic Rieder

Bei ihrer Nepal-Reise hat Rotraud Berges eine weitere Werkstatt besucht, in der Waren für den Lieferanten Akar gefertigt werden. Ihr Bild zeigt eine Mitarbeiterin beim Filzen. © Berges

Fairen Handel zu unterstützen, das ist dem Meinerzhagener Verein „Initiative Eine Welt“ eine Herzensangelegenheit. Im heimischen Weltladen, den der Verein betreibt, rückt in den kommenden drei Wochen eines der ärmsten Länder Asiens in den Fokus.

Meinerzhagen – In dem Ladenlokal in der Fußgängerzone, Derschlager Straße 1, finden von Montag, 17. April, bis Samstag, 6. Mai, die Themenwochen Nepal statt.

Wie Rotraud Berges und Regina Löper-Kappes – gemeinsam mit Anke Posselt sind sie die Vorsitzenden des Vereins – beim Treffen mit unserer Zeitung erklären, werde es in diesem Zeitraum für die Kunden zehn Prozent Rabatt auf alle Waren aus Nepal geben. Dazu zählen zum Beispiel Kleidung, Taschen, Filzblumen und weitere Deko-Artikel aus Filz sowie Klangschalen (siehe hierzu auch den Infokasten „Klangschalen-Workshop“).

Die drei Lieferanten, über die der Weltladen die Waren aus dem Himalaya-Staat bezieht, sind Akar, El Puente und Nepalaya. Die Öffnungszeiten des Weltladens sind montags bis donnerstags von 9.30 bis 12.30 Uhr und 14.30 bis 17.30 Uhr, freitags durchgehend von 9.30 bis 17.30 Uhr sowie samstags von 9.30 bis 13 Uhr.

Darüber hinaus weisen Regina Löper-Kappes und Rotraud Berges darauf hin, dass es ab dem 17. April im Weltladen eine Spendenbox geben werde. In diese Box, die auch über die Themenwochen hinaus weiter aufgestellt bleiben wird, können Kunden Geldspenden einwerfen, die dem von Nepalaya ins Leben gerufenen Verein Pala zugutekommen. Pala plant, in Nepal eine behindertengerecht ausgestattete Projektwerkstatt für Textildruck und Bestickungen zu gründen.

Zu den Tätigkeiten in der Werkstatt New Sadle zählt unter anderem auch das Weben. © Berges

Davon, wie Inklusion bereits erfolgreich praktiziert wird, konnte sich Rotraud Berges bei ihrer vierwöchigen Nepal-Reise im Spätherbst 2022 ein Bild machen. Im Randbereich von Nepals Hauptstadt Kathmandu hat sie die Werkstatt New Sadle besucht, in der Produkte für die Lieferanten Akar und El Puente hergestellt werden.

„Diese Werkstatt ist durch den Verein Nepra entstanden, der dort an Lepra Erkrankte beschäftigt, die dort mit entsprechend angepassten Geräten, zum Beispiel Webstühlen, arbeiten können“, erzählt die Meinerzhagenerin. „Zudem gibt es dort Hütten und Häuser für die Mitarbeiter. Und ein Seniorenheim für ehemalige Arbeiter ist auch dort angesiedelt. So ist dort bereits ein kleines Dorf entstanden. Das neueste Projekt ist das Anlegen eines Gemüsegartens zur Selbstversorgung. Das alles hat mich sehr beeindruckt“, betont Rotraud Berges.

Besuch beim Lieferanten in Kathmandu

Ganz im Sinne des fairen Handels läuft der Arbeitsalltag auch in einer weiteren Werkstatt ab, in der die Volmestädterin während ihrer Reise in Kathmandu zu Gast war. Über die Produktionsstätte, in der Waren für den Lieferanten Akar gefertigt werden, kann sie ebenfalls viel Gutes berichten: „Dort gibt es Vollbeschäftigung mit gerechter Entlohnung, Krankenversicherung, Altersvorsorge und Kinderbetreuung.“

In der Zeit nach Rotraud Berges’ Rückkehr entwickelte sich dann bei den drei Vorsitzenden der „Intiative Eine Welt“ die Idee, im Meinerzhagener Weltladen die Themenwochen Nepal anzubieten.

Zu dem Weltladen-Angebot an Waren aus Nepal zählen auch dekorative Filzblumen, wie Rotraud Berges (links) und Regina Löper-Kappes zeigen. © Rieder

Wie Regina Löper-Kappes deutlich macht, sei ein wichtiges Hauptaugenmerk dabei auch, dass man damit dem für Eine-Welt-Läden obligatorischen Bildungsauftrag gerecht werde.

Für die Zukunft sind zudem Themenwochen zu weiteren Ländern im heimischen Weltladen geplant. Die Termine werden noch bekannt gegeben.

Weitere Infos zum Weltladen und dem dort erhältlichen Waren-Sortiment gibt es auf dessen Homepage.