Thema Heimat beim BdV-Ortsverband im Fokus

Meinerzhagen - „Heimat – was ist das eigentlich?“, fragte Bärbel Wilke, die Vorsitzende des Ortsverbandes des Bundes der Vertriebenen (BdV) die erschienenen Mitglieder bei der Jahreshauptversammlung am Samstag im Awo-Treff an der Stadthalle.

Das Thema Heimat wurde, nachdem die Regularien recht zügig abgehandelt waren, dann auch weiter vertieft.

Zuvor ging Bärbel Wilke in ihrem Rückblick auf die Aktionen im vergangenen Jahr näher ein und sprach dabei auch über die Teilnahme am Tag der Heimat in Lüdenscheid. Auch im Jahr 2018 wollen die Mitglieder im September wieder am Tag der Heimat in der Bergstadt teilnehmen.

Die Ortsgruppe hat noch circa 35 Mitglieder. Bärbel Wilke und ihre Vorstandskollegen machen sich jedoch Gedanken darüber, wie es weitergehen wird, denn jedes Jahr werden es einige Mitglieder weniger. Dennoch genossen alle das gesellige und gemütliche Beisammensein mit Kaffee und Kuchen, zu dem auch Herbert Monkowski, langjähriges Mitglied im Ortsverband Meinerzhagen und Kreisvertreter der Kreisgemeinschaft Allenstein-Land, eingeladen war.

Mitgliederzahlen sinken von Jahr zu Jahr

Herbert Monkowski hatte zum Thema Heimat eine besondere Geschichte mitgebracht, die er auf seinen organisierten Busreisen nach Polen erlebt und aufgeschrieben hat. Diese wurde auch in die polnische Sprache übersetzt. Seiner Geschichte gab er den Titel „Franz will nach Hause“. Franz war einer der Mitfahrenden, die unter Leitung von Herbert Monkowski mit dem Bus nach Polen unterwegs waren. Franz wollte unbedingt sein Elternhaus wiedersehen. Die Begegnungen mit den Bewohnern führten jedoch zu allerlei Missverständnissen. Diese auszuräumen und zwischen den Parteien auch sprachlich zu vermitteln, dabei half Herbert Monkowski.

Fünf Jahre lang fuhr Franz jedes Jahr zwei bis drei Mal mit nach Polen und besuchte sein ehemaliges Elternhaus. Er kümmerte sich dann immer auch um die Menschen und um Haus und Garten. Dann meldete er sich für die folgende Fahrt ab bei Herbert Monkowski ab und sagte, er werde sterben, und man solle in der Kirche in Bertung ein Gebet für ihn sprechen. Als Herbert Monkowski mit seiner Reisegruppe wieder nach Hause kam, erfuhr er, dass Franz genau an dem Tag gestorben war, als man in der Kirche ein Gebet für ihn sprach.

Damit wurde der Begriff von Heimat besonders deutlich, betonte auch Bärbel Wilke. Sie las auch eine Geschichte vor, die davon handelte, was Heimat ist. „Heimat ist ein Land und Besitz, aber auch Elternhaus, Kindheit und Familie – es ist Geschichte und Kultur.“