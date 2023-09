Anwohner klagen über Lärm durch Temposchwellen

Von: Sarah Lorencic

Langsamer, aber lauter: In Fahrtrichtung Meinerzhagen reichten die Temposchwellen, bergauf aber könnten sie nach Wunsch einiger Anwohner entfernt werden, weil sie zu starken Lärmbelästigungen führten. © Lorencic

Anwohner der Gerichtstraße beschweren sich und schlagen eine teilweise Entfernung der Schwellen vor. Im Hauptausschuss am Montag kam das Thema auf den Tisch.

Meinerzhagen – Anwohner aus der Gerichtstraße haben den UWG-Fraktionsvorsitzenden Raimo Benger auf die Temposchwellen nahe des Viadukts angesprochen. Diese führten zu starken Lärmbelästigungen, weshalb die Anwohner vorschlugen, die Schwellen auf der Seite zur Gerichtstraße zu entfernen und auf der Seite zur Heerstraße beziehungsweise zum Friedhof zu belassen. So könnten die Geschwindigkeit weiter reduziert und die Lärmbelästigung gesenkt werden. Als Anfrage gab Raimo Benger das Anliegen an die Verwaltung im Hauptausschuss am Montag weiter.

Wie Fachbereichsleiter Jürgen Tischbiereck erklärte, sei dort auch die Hol- und Bringzone für Schülerinnen und Schüler angesiedelt. „Beide Schwellen dienen der Sicherheit“, sagte der Fachbereichsleiter. Grundsätzlich seien die Schwellen aber ein „zweischneidiges Schwert“. Gestalterisch seien sie ohnehin nicht zu befürworten, und ob sie wirklich für eine Geschwindigkeitsreduzierung auf der gesamten Strecke führten, stellte Tischbiereck infrage. Realität sei, dass zwischen den Schwellen schnell gefahren werde und nur kurz davor bremsten die Verkehrsteilnehmer. Wie das die Anwohner erlebten, müsse man aber alle fragen und sich nicht nur auf die Aussagen derer, die angerufen haben, berufen.

Wie Tischbiereck weiter erklärte, sei nicht klar, ob überhaupt kurzfristig etwas an den Schwellen verändert werden könne, weil es sich um eine geförderte Maßnahme handele. Vor Oktober 2024, mit Ablauf der Frist, könne nicht einfach etwas verändert werden. Jürgen Tischbiereck versicherte, dennoch bei der Bezirksregierung Arnsberg nachzufragen.