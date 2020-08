Jugendzentrum: Rückkehr zur Normalität mit neuem Konzept

Tischtennis ohne, Kicker mit Maske

+ © Dominic Rieder Nicht ohne Maske: Beim Kickern muss ein Mund-Nase-Schutz getragen werden. © Dominic Rieder

Meinerzhagen – In vielen Einrichtungen in Meinerzhagen hat die Corona-Krise für ein turbulentes Jahr und eine über den Haufen geworfene Jahresplanung gesorgt. Auch das Jugendzentrum am Schulplatz blieb davon nicht verschont.