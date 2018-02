Hilferuf aus dem Eine-Welt-Laden: "Wer möchte mitmachen?"

Meinerzhagen - Anfang Januar hatte Anke Posselt vom Eine-Welt-Laden „Zur Alten Post 9“ einen Hilferuf gestartet: „Wer möchte im Verkaufsteam mitmachen“, lautete die Frage, die zugleich eine Bitte beinhaltete.

Einen guten Monat später zieht die sozial engagierte Meinerzhagenerin eine ernüchternde Bilanz. „Wir hatten nach der Veröffentlichung des Artikels in der MZ einige Anrufe und Anfragen direkt im Laden. Aber von den vielleicht zwei bis drei Personen ist dann doch keine zu uns gestoßen.“ Das liegt für Posselt auch daran, dass sich einige Interessenten eine Arbeit im Team vorgestellt hatten. „Das ist aber nicht so, weil wir es wegen unserer recht geringen Personalstärke nicht schaffen, Teams zu bilden.“

Aufgegeben hat Anke Posselt aber noch nicht. „Vielleicht meldet sich ja doch noch jemand, der uns ehrenamtlich helfen möchte.“ Mitmachen kann jede und jeder. „Der zeitliche Aufwand hält sich in Grenzen“, stellt Anke Posselt, Vorsitzende der Initiative Eine Welt, klar. Eine Schicht betrage eineinhalb Stunden pro Woche, wer will, könne natürlich auch mehr übernehmen.

Angeboten werden Ledertaschen, Haushaltswaren und Geschenkartikel. Es gibt Süßigkeiten und Knabbereien, Strickwaren, Tücher und Schmuck, außerdem Grillkohle, Snacks, Dips, Soßen und Säfte. Jeder könne sich nach seinen Fähigkeiten einbringen, betont Posselt – sei es mit einem Händchen für Dekoration und Warenpräsentation oder mit einer Vorliebe für alles rund um Rezepte und Lebensmittel, mit Kenntnissen aus dem Einzelhandel oder mit handwerklichem Geschick.

Der Weltladen in Meinerzhagen ist geöffnet montags bis freitags jeweils von 9.30 bis 12.30 Uhr und von 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr sowie samstags von 9.30 bis 13 Uhr. Interessierte können sich unter Tel. 0 23 54/1 25 47 an Anke Posselt wenden oder sich direkt im Weltladen melden: Tel. 0 23 54/94 67 95 oder per E-Mail an info@weltladen-meinerzhagen.de. J beil