Stimmungsvoller Fackelmarsch beim Schützenfest

Meinerzhagen - Lodernde Fackeln, strahlende Gesichter, ausgelassene Stimmung – für viele Meinerzhagener ist der Fackelzug einer der Höhepunkte des Festes. Das war auch am Samstag wieder der Fall.

Tausende waren in der Stadt auf den Beinen – im blauen Kittel im Zug oder als Zuschauer am Straßenrand. Das gab’s wohl noch nie. Noch nie war es anhaltend so trocken. Noch nie hatten Tage vor dem Zug angesichts der gesteigerten Brandgefahr die Köpfe „geraucht“. Dass der Fackelzug am Samstagabend wie gewohnt „über die Bühne“ ging, ist sowohl dem präventiven Einsatz der Feuerwehr als auch der Schützenpolizei zu verdanken, deren Aktivposten an den vielen Wassertonnen Aufstellung genommen hatten und herunter gebrannte Fackeln ablöschten. „Alles reibungslos gelaufen“, resümierte daher der stellvertretende Löschzugführer Matthias Dresp.

Lob galt den vielen Helfern, aber ebenso auch den Hauptakteuren: die Schützen ließen beim lodernden Flammenmeer allgemein ebenfalls Umsicht walten. Zum Start des Zuges nahmen die Blaukittel denn auch den neuen Antreteplatz vor der Stadthalle vollends in Beschlag.

Fackelzug und Festeröffnung Zur Fotostrecke

Der Otto-Fuchs-Platz – ein Meer in Blau. Und eine Partymeile. Dafür sorgten vor allem die Birkeshöh-Schützen, die lautstark mit ihrem grün-weißen Banner hinunter auf den Platz zogen, um hier gleich darauf eine Endlos-Polonaise zu starten. Schnell noch die letzte „Stärkung“ an den Bierrondellen eingenommen, ein letztes Mal die Füße in den Wasserläufen kühlen, dann ging es los. Der Platz verwandelte sich langsam in ein Lichtermeer.

Durch die Fußgängerzone ging es die Derschlager Straße hinauf und nach dem Richtungswechsel über die Kampstraße, den Alten Teich und die Kirchstraße durch die Stadt und schließlich hinauf ins Zelt. Allüberall säumten Zuschauer den Straßenrand, die sich das Spektakel nicht entgehen lassen wollten. Und nach der tropischen Hitze am Nachmittag waren am Abend auch die Temperaturen angenehmer. Richtig geschwitzt wurde erst beim Feiern und Tanzen im Zelt.