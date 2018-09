So taucht´s sich in der Lister

Listertalsperre - Radfahren und rudern, schwimmen, skaten, surfen oder spazieren gehen – die Listertalsperre bietet jede Menge Freizeitmöglichkeiten für Sportler, Urlauber oder Erholungsuchende. Und auch unter Wasser hat die Lister ihren Reiz – für Taucher.

Die große Hitze ist vorbei, die Ferien sind es auch, und nach einem regnerischen Tag liegt das Ufer an der Kalberschnacke nahezu einsam in der Abendsonne. Das Thermometer zeigt angenehme 19 Grad, ähnlich ist auch die Wassertemperatur – zumindest an der Oberfläche. In einiger Entfernung wagt nur eine Clique Jugendlicher noch ein Bad. Beste Bedingungen für die Taucher.

Die Aktiven der Tauchsportgemeinschaft Kierspe hoffen auf gute Sicht im Tauchgebiet – auch weil an diesem Tag nicht viel Wasser aufgewirbelt wurde wie sonst mitunter, wenn sich hier viele Schwimmer tummeln.

Grundsätzlich gilt: Wenn es kalt ist, ist die Sicht unter Wasser besser. „Wenn viele andere Tauchgruppen unterwegs sind und man dann hinterher taucht, sieht man auch nur Nebel“, erzählt Taucher Michael Löber. Viele Unterwasser-Fans nehmen auch eine weitere Anreise für den vergleichsweise kurzen Tauchgang in Kauf.

Tauchgang in der Listertalsperre Zur Fotostrecke

Für die TSG Kierspe liegt das Trainingsgelände fast direkt vor der Haustür, sodass die Übungsabende in den Sommermonaten vom Kiersper Hallenbad Räukepütt an die Lister verlegt werden. Die Tauchabende seien gut, damit man „im Stoff“ bleibe, sagt Jörg Hempel.

Der Tauchlehrer ist zugleich Vorsitzender der Tauchsportgemeinschaft. Lediglich einmal im Jahr zu tauchen, sei schlecht: „Je mehr Tauchgänge, desto besser. Das gibt Sicherheit.“

Sicherheit ist oberstes Gebot

Und Sicherheit ist bei allen Tauchern ohnehin oberstes Gebot. Eine der wichtigsten Regeln: Niemand geht allein ins Wasser. Mindestens zwei Taucher müssen es sein. Wie lange der Tauchgang dauert, hängt davon ab, wie tief es nach unten geht und wie schnell geatmet wird.

Durchschnittlich eine Stunde könne man mit dem Inhalt der 10 Liter-Atemluftflasche auf dem Rücken unter Wasser bleiben, erklären die Kiersper Taucher. Immerhin 2000 Liter Pressluft steht ihnen dank der Flasche zur Verfügung.

Das Presslufttauchgerät selbst wiegt etwa 10 bis 12 Kilo. Für Taucher nicht das einzige Gewicht. Wer „abtaucht“ schleppt zunächst etwa 25 bis 30 Kilo mit sich herum, bevor es in die Tiefe geht. Zur Ausrüstung zählt neben dem Neoprenanzug unter anderem auch das Jacket.

Mit Einblasen oder Abblasen von Luft kann der Taucher mit ihm seinen Auftrieb regulieren und austarieren. Auch Blei und Kompass gehören zur Montur. Vor allem der Kompass sollte nicht vergessen werden: „Man will ich ja dort wieder rauskommen, wo man ins Wasser eingestiegen ist“, erklärt Klaus Haferkorn. Auch unter Wasser sei es wichtig, die Orientierung zu behalten.

Einige Taucher schlüpfen ebenso wie der Unterwasser-Kenner Jörg Hempel in einen komfortablen Trockentauchanzug. Mit dieser „Haut“ wird er Taucher selbst nicht nass. „Bis auf die Haare“, sagt Malte Hempel. Der 21-Jährige ist ebenfalls erfahrener Taucher. Den Tauchschein machte er mit 15, sein Vater Jörg steckte ihn mit seinem Hobby an.

Alte Brücke, Barsche und Hechte

Und wie sieht sie aus, die Unterwasserwelt der Lister? „Vor allem entdeckt man Barsche, Hechte, manchmal auch Zander“, zählt Klaus Haferkorn auf. Auch Muscheln leben in der Lister. Der Grüngürtel in fünf bis sechs Metern Tiefe ist besonders „sehenswert“ – „hier verstecken sich die meisten Fische“, berichtet Michael Löber.

Das Holzskelett eines gesunkenen Ruderbootes liege ebenfalls im Tauchgebiet. Etwa in Höhe der heutigen „Trinkhalle“ stehen die Überreste der einstigen Listerbrücke, die über den Listerbach führte, ehe 1912 die Talsperre gebaut wurde und Bachbett und die Flächen ringsherum im Wasser versanken. Um die elf Meter betrage die Tiefe im Tauchgebiet derzeit, schätzen die Tauchsportler. Die Talsperre ist derzeit nicht vollständig gefüllt.

Nach dem ersten Blick in die Tiefe können die Taucher an ihrem Trainingsabend tatsächlich feststellen: „Gute Sicht heute!“ Die Gruppe hinterlässt eine Boje, die vor allem Anglern und Paddlern als Warnung gilt, ehe sie endgültig unter der Wasseroberfläche verschwindet.

Da die Kalberschnacke als Tauchgebiet ausgewiesen ist, sind die „Unterwasser-Sportler“ für die Talsperrenbesucher ein gewohntes Bild. Für die meisten jedenfalls, denn als die Taucher in voller Montur ins Wasser waten und am Ende nur noch für einen Moment der schwache Schein einer Lampe zu sehen ist, beobachtet ein kleiner Junge die Szenerie und überlegt laut: „Vielleicht haben die einen Notfall?“ Das Gegenteil ist der Fall. Abtauchen und unter Wasser „eine Runde“ drehen, das ist für alle pures Vergnügen.

Was den Reiz des Tauchens ausmacht, beschreibt TSG-Mitglied Michael Löber mit wenigen Worten. „Das ist einfach Ruhe und Entspannung.“

Informationen zum Tauchsport erteilt Nico Howorka, Tel. 0 23 59/90 20 10.