Kunstwerke auf der Haut: Preisgekrönte Tätowiererin eröffnet Studio

Von: Sarah Lorencic

Nadine Çankaya-Schmidt tätowiert leidenschaftlich gerne und hat ihr eigenes Studio Beauty Ink in Meinerzhagen eröffnet. © Lorencic

Sie ist nicht neu auf dem Gebiet, hat aber endlich ein eigenes Studio eröffnet. Fineline-Tattoos, Dotwork und alles andere bekommt man bei ihr.

Meinerzhagen – Schon als Kind hat sie gerne gezeichnet, jetzt hinterlässt Nadine Çankaya-Schmidt Kunstwerke auf der Haut. Die 38-Jährige hat ihren Traumberuf als Tätowiererin gefunden und hat zu Beginn des Jahres ihr eigenes Tattoo-Studio Beauty Ink am Löher Weg 12 eröffnet.

Damit füllt sie eine Lücke, die entstanden ist, als das Tattoo- und Piercingstudio Lochwerkstatt nach rund zwei Jahren in Meinerzhagen im Januar geschlossen hat und nach Lüdenscheid umgezogen ist.

Nadine Çankaya-Schmidt tätowiert leidenschaftlich gerne und hat ihr eigenes Studio Beauty Ink in Meinerzhagen eröffnet. © Lorencic, Sarah

Die 38-Jährige hat das Ruhrgebiet im Blut, ist in Hamm geboren, in Meinerzhagen aufgewachsen und im Sauerland geblieben. Für die dreifache Mutter hat jetzt noch mal ein neuer Lebensabschnitt mit dem eigenen Studio begonnen. Ursprünglich kommt sie aus dem Kosmetik-Bereich, aber das „war nie genug“, sagt sie.

Also wurde sie 2019 Tätowiererin und fand in dem Job, was sie immer suchte. In den vergangenen Jahren arbeitete sie zu Hause und in einem Studio in Siegen. Jetzt ergab sich eine Chance, als das letzte Kind in den Kindergarten kam. „Wenn ich das jetzt nicht tue, dann nie“, hat sie sich gedacht und wagte den Schritt. Am Löher Weg hat sie ganz in der Nähe ihres Zuhauses einen guten Ort zum Arbeiten gefunden und hat seit Januar schon vielen Kunden ein Kunstwerk für die Ewigkeit gestochen.

Preisgekrönt: Nadine Çankaya-Schmidt hat den zweiten Platz bei der tatto-Tattaa gewonnen. © Lorencic, Sarah

Derzeit im Trend sind zart geschriebene Sprüche oder florale Muster in der fineline-Art, also ganz fein gestochen. Sogenannte Mandalas werden viel nachgefragt und Klassiker wie die Namen der Kinder oder Verstorbenen sticht die Meinerzhagenerin regelmäßig unter die Haut. Und grundsätzlich, sagt sie, ist das Geschäft mit dem Tätowieren ein gutes. „Tattoos kann man sich nicht mehr wegdenken“, sagt sie. Vielen sticht sie das erste Tattoo, aber so gut wie alle kommen wieder und wollen weitere Tattoos.

Ein Zeichen für Wohlbefinden und gute Qualität, weiß Nadine Çankaya-Schmidt und freut sich darüber sehr. Dennoch kann sie ihren Erfolg oft kaum glauben, so wie kürzlich bei der Tattoo-Tattaa, einer Messe, auf der sie bei einem Wettbewerb den zweiten Preis gewonnen hat.

Termine gibt es ganz flexibel

Die Urkunde hängt nun eingerahmt an einer Wand im Studio, das noch recht „clean“ wirkt, wie sie selbst sagt. Einiges wird noch an die Wände kommen, der Stil in schwarz-weiß wird aber beibehalten. Ein Hingucker reicht, nämlich die Pflanzenwand, auf der „welcome to the jungle“ steht. Auch wenn man es nicht immer denkt, sagt die 38-Jährige, sei ihr Kopf wie bei vielen Kreativen voller Ideen und deshalb manchmal unsortiert, wild – eben wie im Dschungel.

Demnächst möchte sie noch Schmuck für Piercings anbieten, weil die Nachfrage in dem Bereich so groß sei. Weiter möchte sie gerne einen Walk-in--Tag einrichten, wo jeder spontan vorbeischauen kann. Ansonsten gibt es Tattoos bei ihr auf Termin unter Tel. 01 76 / 74 47 99 87.