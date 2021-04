Und plötzlich ist die Börse weg

Meinerzhagen - Vorsicht vor Taschendieben! Am Mittwoch haben sie wieder in

Meinerzhagen zugegriffen. Das Opfer: Eine 65-jährige Meinerzhagenerin.

Die Volmestädterin kaufte zwischen 17.45 und 17.56 Uhr im Aldi an der Lindenstraße ein. In einem anderen

Laden hatte sie zuvor noch Geld aus ihrem Portemonnaie geholt. Bei Aldi hängte sie ihre Einkaufstasche an den Wagen.

Die Frau kann sich nur erinnern, dass sie ihren Wagen kurz an den Sämereien aus den Augen ließ. Diesen Augenblick muss ein unbekannter Täter/unbekannte Täterin genutzt haben, in die Tasche zu greifen. An der Kasse suchte die Frau jedenfalls vergeblich nach ihrem Portemonnaie. Darin steckten Bargeld, Dokumente und Debitkarte.

Polizei veranlasst Kuno-Sperrung

Die Polizei nahm die Anzeige auf und veranlasste eine Kuno-Sperrung. Unabhängig von der Meldung an die Bank verhindert die den Einsatz der Bankkarte per Lasteinzugs-Verfahren. Daher ist eine Anzeige in solchen Fällen auf jeden Fall sinnvoll. Im Übrigen mahnt die Polizei weiter zur Vorsicht beim Einkauf: Wertsachen wie Geldbörsen oder Smartphones sollten keinesfalls an den Einkaufskorb gehängt oder in den Korb gelegt werden. Niemand behält seinen Einkaufskorb beim Aussuchen der Waren fortwährend im Blick. Das wissen geübte Taschendiebe und greifen im entscheidenden Augenblick blitzschnell zu. Auch sollte die PIN keinesfalls auf Zettel oder Karte notiert werden. Immer wieder eilen die Diebe dann zum nächsten Geldautomaten und heben hohe Summen ab, bevor das Opfer den Diebstahl überhaupt bemerkt hat.