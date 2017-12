Festlicher Weihnachts-Tanztee

+ © Schlicht Mit besonderen Präsenten bedankte sich Bürgermeister Jan Nesselrath bei dem Tanztee-Team sowie Günther Langer (links) und Marc Bröker (Zweiter von links) für ihr Engagement. © Schlicht

Meinerzhagen - „Heute wird es festlich“, versprach Bürgermeister Jan Nesselrath den Frauen und Männern, die sich am Montag wieder so zahlreich in der Stadthalle zum weihnachtlichen Tanztee-Vergnügen eingefunden hatten.