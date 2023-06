Tätowiererin sticht Organspendetattoo als einzige im MK

Von: Sarah Lorencic

Sie ist die erste, die im MK das Organspendetattoo sticht. Für Nadine Cankaya-Schmidt eines der wichtigsten Tattoos, die sie je gestochen hat.

Meinerzhagen – Ein Tattoo ist immer eine Entscheidung fürs Leben. In diesem Fall nicht nur für das eigene. Das Organspendetattoo „Opt.Ink“ soll darüber hinaus Leben schenken, wenn das eigene endet. Es ist dezent, hat aber eine große Wirkung: Zwei Halbkreise werden zu einem Ganzen. Ein Symbol für das Geschenk des Lebens. Das kostenlose Tattoo symbolisiert die Zustimmung zur Organspende und ist namentlich eine Anspielung auf das englische „opt in“, zu Deutsch „sich entscheiden“.

Conny Neuhaus aus Lüdenscheid hat sich am Samstag, passenderweise am Tag der Organspende, dem 3. Juni, in Meinerzhagen das Organspendetattoo bei Nadine Çankaya-Schmidt stechen lassen. Sie will zeigen, dass sie Organspenderin ist und damit auf das wichtige Thema, wie sie selbst sagt, aufmerksam machen. Die Lüdenscheiderin hat von dem Tattoo gelesen und ein Studio gesucht, das bei der Aktion des Vereins „Junge Helden“, der sich seit 20 Jahren um Aufklärung besonders bei jungen Menschen bemüht, mitmacht. Ohne Erfolg in der Region.

Also rief sie auf gut Glück bei der Meinerzhagenerin Nadine Çankaya-Schmidt an, nachdem diese kürzlich von unserer Redaktion vorgestellt worden war. Organspende ist für Conny Neuhaus „schon fast selbstverständlich“, wie sie sagt. „Man kann ja auch selbst in die Situation kommen, ein Spenderorgan zu benötigen.“ Jeder will ein Spenderorgan haben, wenn er es braucht, aber kaum jemand ist bereits, eines seiner eigenen zu spenden. In Conny Neuhaus’ Organspendeausweis ist ein klares „Ja“ angekreuzt, allerdings mit Ausnahme der Augenhornhaut. Ansonsten aber würde sie sich freuen, wenn ein Mensch durch ihre Hilfe weiter und länger leben darf.

In Deutschland warten rund 10 000 Menschen auf eine Organtransplantation. Auch in diesem Jahr werden circa 1000 Menschen ihr lebensrettendes Organ nicht rechtzeitig bekommen. Jeden Tag sterben drei Menschen, weil nicht rechtzeitig ein passendes Organ für sie zur Verfügung steht. Während eine große Mehrheit angibt, Organe spenden zu wollen, werden nur 0,001 Prozent wirklich Organspender. Unter anderem, weil Deutschland an der umstrittenen Zustimmungslösung festhält. Dabei würde schon allein das Tragen einer Einwilligung ausreichen, um Organspender zu werden. Ganz egal, in welcher Form. Und so entstand die Idee des Organspendetattoos. Immerhin ist rund jeder Vierte in Deutschland tätowiert.

Mit dem Tattoo sollen mehr Menschen dazu bewegt werden, sich für eine Spende zu entscheiden. Die Idee hatte der Verein „Junge Helden“. Mehr als 300 Tattoo-Studios in Deutschland stechen das Motiv kostenlos. Welche das sind, kann man auf der Internetseite junge-helden.org nachlesen. Ganz neu dabei ist auch die Meinerzhagenerin Nadine Çankaya-Schmidt. Sie weiß erst seit Kurzem von dieser Aktion und war sofort vollends begeistert und sicher, dass sie mitmachen wird. Schön findet sie das Motiv zudem auch noch. Oft werde man auf Tattoos angesprochen und fast immer sind sie nicht nur Schmuck, sondern haben auch eine Bedeutung. In diesem Fall könne man über ein wichtiges Thema ins Gespräch kommen, über das nach Meinung der beiden Frauen im Studio am Löher Weg viel zu wenig gesprochen wird.

Conny Neuhaus ist Biologielehrerin an der Hauptschule am Stadtpark in Lüdenscheid. Mit den Schülern steht der Aufbau des Menschen auf dem Lehrplan, aber am Rande wird dann auch schon mal die Möglichkeit thematisiert, dass Organe gespendet und einem anderen Menschen eingepflanzt werden. Wenn sie demnächst auf das Tattoo, das sie sich zwischen Schulter und Brustbein stechen lassen hat, angesprochen wird, wird Conny Neuhaus gerne von ihrer Absicht erzählen. Und vielleicht können so weitere Menschen dazu bewegt werden, Organspender zu werden.

Das kann etwa durch den Besitz eines Organspenderausweises erfolgen – oder, wie bei dieser Kampagne, durch ein Tattoo. Dieses ist zwar nicht rechtlich bindend; allerdings sollte das Symbol Medizinern und Familienangehörigen keinen Zweifel an der Bereitschaft des Trägers lassen, Organspender zu werden.

„Danke, dass ich das Tattoo stechen durfte“, sagt Nadine Çankaya-Schmidt zu ihrer Kundin. Es war ihr erstes Organspendetattoo, der Mann von Conny Neuhaus wird aber wohl bald als nächstes dran sein. Für die Tätowiererin „einfach eine tolle Sache“.