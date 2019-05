Vorwand Spendensammlung: Trickdiebin beklaut Rollstuhlfahrerin

Meinerzhagen - Eine Valberterin wurde Opfer einer Trickdiebin. Das ist passiert.

Die mutmaßliche Trickdiebin hat, wie die Polizei am Montag mitteilte, am Freitagmorgen einer E-Rollstuhlfahrerin in Valbert die Geldbörse gestohlen. Kurz nach 10 Uhr hatte die Seniorin Geld bei ihrer Bank abgehoben. Sie fuhr mit ihrem elektrischen Krankenfahrstuhl über die Ihnestraße.

Vor einem Kaffeeladen stellte sich eine Unbekannte vor ihr auf den Gehweg und hielt ihr einen Spendenzettel unter die Augen. Die Meinerzhagenerin weigerte sich, etwas zu unterschreiben und lenkte an der Unbekannten vorbei.

Einen kurzen Augenblick später bemerkte sie, dass ihr Portemonnaie fehlte, das vorn im Korb am Lenker gelegen hatte. Sie drehte um. In Höhe des Kaffeeladens kam ihr ein weißes Auto älterer Bauart entgegen. Der Fahrer zeigte nach rechts auf den Gehweg und meinte: "Da liegt ihr Portemonnaie". Dann fuhr er weiter.

Tatsächlich lag die Geldbörse da. Nur das Bargeld fehlte. Die Unbekannte ist schlank, ca. 1,80 Meter groß und schätzungsweise 30 Jahre alt. Sie trug lange schwarze Haare und hatte einen auffällig leuchtend roten Lippenstift aufgetragen. Sie trug eine schwarze Jacke und Hose und sprach kein Deutsch. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 0 23 54/9 19 90.