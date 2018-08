Räuber entkommt mit Brot und Zeitung

Meinerzhagen - In einem Supermarkt an der Volmestraße gab es am Dienstagmittag gegen 12 Uhr einen räuberischen Diebstahl.

Eine Angestellte beobachtete, wie ein bislang unbekannter Täter mindestens ein Brot und eine Zeitung einsteckte. Anschließend verließ er das Geschäft. Die Mitarbeiterin stellte den Täter zur Rede. Dieser schubste seine Entdeckerin zur Seite und flüchtete. Die Angestellte blieb unverletzt. Eine Fahndung verlief ergebnislos. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: Circa 40 Jahre alt, Brille, Glatze, graues T-Shirt mit roten Streifen im Bereich der Brust und blauer Färbung im Bauchbereich. Er habe weiterhin eine Jeans und blaue Nike Turnschuhe mit weißer Sohle und weißem Nike Emblem getragen. Hinweise nimmt die Polizei Meinerzhagen entgegen, Tel. 0 23 54/9 19 90.