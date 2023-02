Szenen wie bei Mario Kart: Gokart fährt unkontrolliert durch die Gegend

Von: Sarah Lorencic

Teilen

Ein Unbekannter hat wohl die Kontrolle über sein Gokart verloren. Das fuhr dann herrenlos über ein Firmengelände. (Symbolbild) © picture alliance / dpa

Das Gokart fährt herrenlos durch die Gegend bis es im Schnee stecken bleibt. Dann kommt der Fahrer angelaufen.

Meinerzhagen – Szenen wie bei Mario Kart: Ein Gokart fuhr – zunächst herrenlos – am Mittwoch, 25. Januar, unkontrolliert über das Gelände der Firma USD Formteiltechnik, Am Rottland 14. Zum Stehen kam das Fahrzeug, als es gegen ein Rolltor fuhr und dieses dabei beschädigte.

„Kurios“, beschreibt die Polizei in ihrer Pressemeldung den Vorfall, der sich gegen 18.30 Uhr ereignet hat. Das Sportgerät, das lediglich mit Slicks bereift war, also mit Reifen ohne Profil, blieb mit laufendem Motor und durchdrehenden Rädern im Schnee stecken.



Extra-„Runde“

Der Nutzer lief zum herrenlosen Fahrzeug und befreite es aus dem Schnee. Er drehte noch einen Kreisel auf dem Firmenhof und verschwand dann in Richtung des Wendehammers „Am Rottland“. Kurze Zeit später erschienen zwei männliche Personen am Schadensort und begutachteten den entstandenen Schaden am Rolltor. Auch diese Personen entfernten sich in Richtung des Wendehammers.

Offensichtlich hatten die beiden Personen, so wie auch das Sportgerät einen Bezugspunkt im Bereich des Wendehammers „Am Rottland“, heißt es seitens der Polizei. Bei der geschädigten Firma hat sich bislang übrigens niemand gemeldet.



Polizei bittet um Hinweise

Deshalb die Frage der Polizei: Wer hat im Bereich des Wendehammers „Am Rottland“ ein Gokart wahrgenommen. Auch Hinweise über solche Fahrzeuge in Garagen oder sonstigen Unterständen können hilfreich sein. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0 23 54 / 9 19 90 bei der Polizei zu melden.

Auch interessant: Ein Neunjähriger und sein Vater hatten das Tüv-Gelände an der Heerwiese in Lüdenscheid als Trainingsplatz für Rennfahrer ausgesucht. Der kleine Junge drehte seine Runden auf einem laut Polizeibericht „PS-starken“ Cart. Ein Zeuge informierte die Polizei.