„Immer schön hier“: Obst und Gemüse von zwei Grünzeugliebhabern

Von: Sarah Lorencic

Tobias Syrek und Sandra Hoffmann an ihrem Marktstand. © Lorencic

Hier gibt es nicht nur Obst- und Gemüsevielfalt schön angerichtet, sondern dazu gleich Wissenswertes, Rezepte und nette Gespräche. Willkommen am Marktstand von Tobias Syrek.

Meinerzhagen – Die goldene Kiwi hat ihre gelbe Farbe, weil die klassische grüne Kiwi mit einer Banane gekreuzt wurde. Das macht sie süß und goldig, wie Tobias Syrek an seinem Marktstand erklärt. Seit 1984 ist der Obst- und Gemüsestand in Meinerzhagen auf dem Wochenmarkt. Vor knapp vierzig Jahren war es sein Vater Bernd Syrek, der hinter dem Obst und Gemüse stand, heute ist es Tobias Syrek, der hinter der bunten Auswahl steht. Und das tut der 52-Jährige auch im übertragenem Sinne. Seine Ware, sagt er, sucht er mit großer Sorgfalt aus und stehe seit jeher für Qualität. Mit hinter dem Obst und Gemüse zu finden ist auch Sandra Hoffmann.

Die 38-jährige Meinerzhagenerin war schon als Kind mit ihren Eltern an diesem Marktstand einkaufen. Jetzt verkauft sie selbst. Eigentlich kommt sie aus der Gastronomie, hat unter anderem im ehemaligen Stadthaus am Otto-Fuchs-Platz gearbeitet, zuletzt aber in einer Gastronomie in Attendorn. Mit der Corona-Pandemie aber endete diese Zeit. Als die Restaurants schließen mussten, wurde sie gefragt, ob sie nicht bei Tobias Syrek anfangen möchte – und das tat sie. Als sie anfing, hörte Bernd Syrek wegen Krankheit auf. Wie sein Sohn sagt, gehe es dem heute 72-Jährigen gut und er vermisse den Markt. Verständlich, wenn man sein Leben auf dem Markt verbracht hat, aber irgendwann muss auch mal Schluss sein. Es ist viel Arbeit und auch die Selbstständigkeit ist nie einfach, wie Tobias Syrek sagt. 70 Stunden in der Woche arbeiten er und Sandra Hoffmann. Aber: Das mache man nicht, wenn man den Job nicht lieben würde.

Saisonal und regional lautet die Devise. Einige Ausnahmen wie Bananen gibt es jedoch. Und auch Äpfel gibt es im März aus dem Flieger statt aus dem Lager – aus guten Gründen. © Lorencic, Sarah

Sandra Hoffmann braucht Menschen um sich, erzählt sie und lässt den Blick über den Markt schweifen. Sie genießt die vielen Kontakte und Gespräche mit Kunden, die sie zum Teil schon sehr lange kennt – inklusive ihrer Vorlieben. Aber auch das Leben hinter den Kulissen auf dem Wochenmarkt sei etwas Besonderes. All die Händler, sagt sie, sind auch eine kleine Marktfamilie. Da ist die eine Person, die immer für alle Kaffee besorgt. Und da sind die, die sie umarmen, wenn sie nach drei Wochen Urlaub wieder da ist.

Im Sommer war das der Fall. Nach drei Wochen Ferien war der Stand von Tobias Syrek endlich wieder da – denn, wie Kunden am Stand verlauten ließen, habe man ihre Obstverkäufer doch schmerzlich vermisst. Und so gab es viel zu erzählen am ersten Tag zurück auf dem Otto-Fuchs-Platz. Stefanie Nesselrath berichtete Sandra Hoffmann von dem leckeren Spitzkohl, den sie wie empfohlen zubereitet hat. Das Gericht, bei dem der Kohl geviertelt in Gemüsebrühe im Ofen gart und in einem letzten Schritt mit Parmesan überstreut gegrillt wird, werde die Ehefrau des Bürgermeisters der Stadt Meinerzhagen auf jeden Fall noch einmal machen.

Am Stand von Tobias Syrek gibt es nicht nur Obst und Gemüse, sondern gleich auch Zubereitungsvorschläge und Rezepte. Da ist sie wieder, die Gastro-Ader von Sandra Hoffmann. Aber es gehört für die beiden Verkäufer dazu, Wissen über ihre Produkte zu haben und auch Rezeptideen an die Kunden herauszugeben. Das unterscheidet am Ende das Einkaufen auf dem Markt von dem im Supermarkt.

Dort gibt es zu jeder Jahreszeit das ganze Spektrum an Obst und Gemüse, obwohl gar keine Saison ist, wie Tobias Syrek sagt. Dem Marienheidener sind saisonale und regionale Produkte wichtig. Und manchmal wundert er sich, dass Kunden gar nicht immer wissen, wann welches Obst oder Gemüse Saison hat. Erst kürzlich wurde er nach Rosenkohl gefragt – ein klassisches Wintergemüse. Die Pfifferling-Saison ist dafür gerade im vollen Gange, während die Erdbeersaison langsam endet. Mit den roten Früchten hatte bei Syrek alles begonnen. Bernd Syrek verkaufte anfangs ausschließlich Erdbeeren auf einem zwei Meter breiten Tisch. Dann nahm das Marktgeschäft seinen Lauf.

Einige Ausnahmen gibt es bei Tobias Syrek dennoch. Frische Äpfel gibt es nicht das ganze Jahr. Gerade in den Wintermonaten gibt es daher meist Lagerware zu kaufen. Hier aber setzt Syrek dann doch auf Flugware und erklärt auch gleich, warum: Lageräpfel werden mit hohem Energieaufwand länger haltbar gemacht. Da sei ein Apfel aus Neuseeland die bessere Alternative. Regional ist also nur dann die beste Wahl, wenn auch Saison ist.

Das Gemüse kommt bei Tobias Syrek aus der Eifel, Obst vom Großhändler aus Dortmund. Verkauft wird die Ware auf den Märkten in Meinerzhagen, Attendorn, Wiehl und in Hülsenbusch. Auf Letzterem gibt es auch immer einen von Ehrenamtlichen organisierten Kaffeetreff, der zum Verweilen auf dem Markt einlädt. Eine schöne Idee, wie Sandra Hoffmann und Tobias Syrek finden und sich grundsätzlich auch für Meinerzhagen vorstellen können.

Der Markt muss mit der Zeit gehen, mehr für die Kunden anbieten. EC-Karten-Zahlung geht daher an dem Stand schon lange, ein Account auf Facebook und Instagram gibt es auch. Denn, sagt Sandra Hoffmann, „wir wollen auch die Kundschaft von morgen ansprechen“. Werben möchte man auch für eine gesunde Ernährung, natürlich mit viel Obst und Gemüse. Empfohlen werden täglich drei Portionen Gemüse (circa 400 Gramm) und zwei Portionen Obst (circa 250 Gramm). Aber die meisten Menschen essen weniger.

Das passiert den beiden Verkäufern nicht. Sie achten sehr auf ihre Ernährung, wie sie sagen. Viele Medikamente müsste man gar nicht nehmen, wenn man sich gesund ernähren würde, sagen sie unisono. Ebenso könnten Krankheiten vermieden werden. Laut einer Studie ist das gesündestes Obst übrigens die Zitrone, das gesündeste Gemüse Brunnenkresse, dicht gefolgt von Chinakohl und Mangold. Olivenöl aus Griechenland gibt es an dem Stand übrigens auch – für die Zubereitung von Speisen, aber es soll auch Schlaganfällen und Herzinfarkten vorbeugen. Tobias Syrek und Sandra Hoffmann können zu ihren Produkten noch mehr erklären. Auch noch mehr zur Kiwi: Die Schale der Goldkiwi kann man sogar mitessen.