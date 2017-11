Südwestfalen ist "der Hammer"

Meinerzhagen - Südwestfalen ist mit seinen Wäldern und Seen eine Urlaubsregion. Und Südwestfalen hat als Wirtschaftsstandort bundesweite Bedeutung. Südwestfalen ist also „der Hammer“. Das bekommen Verkehrsteilnehmer künftig im ganzen Land auch schriftlich.

Denn: Am Montag wurde in der Spedition Heuel am Darmcher Grund eine neue und bereits am Lkw montierte Lastwagenplane vorgestellt, die genau diese Botschaft übermittelt – in Wort und Bild.

„Ich freue mich, meine Stadt und die Region unterstützen zu können“, so Christoph Heuel, geschäftsführender Gesellschafter von Heuel Logistics, bei der offiziellen Präsentation des 40-Tonners mit dem markanten Werbeaufdruck.

Zusammen mit der Südwestfalen Agentur und dem Märkischen Kreis hat das Unternehmen das Projekt „gestemmt“ und dank des gemeinsamen Engagements wurde die etwa 6000 Euro teure Werbeplane angeschafft, die nun den Auflieger ziert.

Darüber freuten sich am Montag beim Ortstermin auch Kreisdirektorin Barbara Dienstel-Kümper und Marie Ting, Leiterin des südwestfälischen Regionalmarketings bei der Agentur. Sie sagte: „Die Lkw-Auflieger sind für uns eine hervorragende Möglichkeit, auf Deutschlands Straßen – bis ins Ausland – auf unsere Region aufmerksam zu machen.“

14 rollende Lkw-Botschafter für den heimischen Raum gibt es nun. Und Christoph Heuel verbindet mit dem neuen Werbeträger auch diese Hoffnung: „Angesichts des demografischen Wandels muss man verstärkt neue Fachkräfte in die stärkste Industrieregion Nordrhein-Westfalens ziehen.“