In der Sturmnacht: "Sabine" macht Straßen dicht

Meinerzhagen - Sturm "Sabine" wütete auch in Meinerzhagen. Zurzeit sind noch zwei Straßen wegen umgestürzter Bäume gesperrt.

Die gute Nachricht nach der ersten Sturmnacht: Verletzte gibt es in Meinerzhagen laut Polizei nicht zu beklagen. Allerdings wurden zahlreiche Bäume von den heftigen Windböen entwurzelt. Auf der Heerstraße im Bereich des ehemaligen Warnamtes war der Bauhof am Montagmorgen mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Hier blockierten dicke Baumstämme die Straße. Die Hindernisse wurden in "handliche" Stücke zersägt, so dass sie entfernt werden können.

Und auch aus "Hardenberg" meldet die Polizei eine Straßensperrung. Hier ist die Feuerwehr im Einsatz.

Wir berichten weiter