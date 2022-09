Stromausfall: Zahlreiche Straßen betroffen

Von: Fabian Paffendorf

Teilen

Durch einen Kabelschaden wurden zahlreiche Haushalte in Meinerzhagen kurzzeitig nicht vom Umspannwerk mit Strom versorgt. © Sebastian Kahnert/dpa

Exakt für 25 Minuten waren laut Andreas Köster, Sprecher der Enervie-Gruppe, am Dienstagmorgen mehrere Straßen in Meinerzhagen vom Netz des Versorgers Mark-E abgeschnitten. Zwischen 8.53 und 9.18 Uhr waren sowohl Firmen wie auch Privathaushalte von der Störung betroffen.

Meinerzhagen – Ausgefallen waren Ortsnetzstationen, die Haushalte an der Schillerstraße, Körbecke, Mörikeweg, Goethestraße, Weidenstraße, Oststraße, Teile der Fröbelstraße und Immecker Straße versorgen. Ursächlich für den Stromausfall war laut dem Enervie-Sprecher ein Vorfall bei Tiefbauarbeiten, die derzeit an der Schillerstraße stattfinden. Versehentlich habe einer der dort eingesetzten Bagger ein Stromversorgungskabel beschädigt. Aufgrund dessen hätten die Ortsnetzstationen in einen automatischen Notaus-Modus geschaltet. „Vergleichbar ist das mit den Stromkästen zu Haus, wenn dort der FI-Schutzschalter auslöst“, sagt Köster. Die Stromversorgung sei auf andere Kabel umgelegt worden, eine Reparatur des defekten Kabelteils sei angewiesen worden.