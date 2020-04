Großflächiger Stromausfall in Meinerzhagen - aus diesem Grund

Großer Stromausfall in Meinerzhagen - Suche nach Ursache

Und plötzlich ging nichts mehr: Großflächiger Stromausfall in Meinerzhagen. Enervie hat das Problem gefunden.

Meinerzhagen - Um 16.57 Uhr gingen am Montag in der Innenstadt von Meinerzhagen die Lichter aus: Ein zunächst unbekannter Schaden an einem 10.000-Volt-Kabel sorgte zwischen Stadthalle und Krim für einen großflächigen Stromausfall. Gegen 17.55 Uhr war der Strom wieder da.

Wie es vonseiten des Energieversorgers Enervie hieß, waren insgesamt zehn Trafostationen betroffen. Zunächst wurde der Strom umgeleitet, ehe die schadhafte Leitung im Laufe des Dienstag (21. April) dann geortet und repariert werden soll.

Dieser Screenshot des Internet-Portals Störungsauskunft.de zeigt die betroffenen Stellen um 17.34 Uhr.

+ Stromausfall in Meinerzhagen: So war die Lage um 17.34 Uhr. © Screenshot Störungsauskunft.de

In Gummersbach läuft ein großer Feuerwehr-Einsatz. Dort breitet sich ein Waldbrand aus.