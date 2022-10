Termin mit dem Eichamt ist für Ende November gemacht

Streit um Taxi-Lizenz mit dem MK ist beendet

Taxi-Unternehmer im Märkischen Kreis zu sein, das erfordert mutmaßlich wohl viel Ausdauer und Durchblick im Dickicht von notwendigen Anträgen und beim Umgang mit den Behörden. Ein frischgebackener Taxi-Unternehmer aus Meinerzhagen hatte wahrlich in den vergangenen Monaten einige harte Nüsse zu knacken.

Meinerzhagen – Denn bis die Übernahme eines bestehenden Betriebes abgeschlossen werden konnte, alle vom Straßenverkehrsamt des Märkischen Kreises angeforderten Nachweise zur Konzessionserteilung beisammen waren, vergingen laut dem Unternehmer, der gerne anonym bleiben möchte, beinahe zehn Monate.

Umso größer sei nun die Freude gewesen, dass der übernommene Betrieb nun zum 1. Oktober starten konnte. „Angedacht war eigentlich der 1. August“, aber das verzögerte sich immer wieder, da es offenbar bei der Kommunikation mit dem bürokratischen Apparat im Kreishaus zu Missverständnissen gekommen war. Die sind nun ausgeräumt worden – „auch wenn es zum Ende hin noch eine Sache gab, in der fortwährende Reihe von Unklarheiten“. Der Unternehmer berichtet davon, dass noch seine Betriebsnummer nachgefragt worden sei, die er aber nicht ad hoc habe nennen können, weil sie von der Kreishaussachbearbeiterin mit gänzlich anderer Bezeichnung genannt worden sei. Er habe sie aber schließlich nachgereicht, als klar gewesen sei, was da nun verlangt war. Danach habe er allerdings vorerst nichts mehr vom Straßenverkehrsamt hinsichtlich seiner notwendigen Beförderungslizenz zur Betriebsaufnahme gehört.



„Nach einigen Wochen Funkstille ist dann bei mir der Knoten geplatzt, ich habe nachgefragt und dann erfahren, dass das Anhörungsverfahren schon lief – ohne, dass ich zuvor darüber in Kenntnis gesetzt worden war“, sagt der Geschäftsmann. Hintendran habe noch sein neuer Geschäftsführer, der ehemalige Unternehmenschef, einen Nachweis über dessen Gewerbeeintragung erbringen müssen. „Letzten Endes habe ich dann noch das Ordnungsamt der Stadt Meinerzhagen zur Hilfe mit ins Boot geholt – und dann war das Thema mit der Lizenz auch schon endlich erledigt“.



Termin mit dem Eichamt ist für Ende November gemacht

Pünktlich zur Betriebsaufnahme traten dann auch die Anpassungen des Taxi-Tarifs in Kraft. Denn: Taxifahren wird teurer. Das hatte der Verband des privaten gewerblichen Straßenpersonenverkehrs Nordrhein-Westfalen (VSPV) zwar bereits zum 1. August angekündigt, aber bis zur Umsetzung der Tarifanpassungen für den Märkischen Kreis hatte es dennoch weitere acht Wochen gedauert. Grund für die merkliche Verzögerung war laut VSPV-Geschäftsführer Sascha Waltemate das notwendige Prozedere der Neueichung der Taxameter. „Die meisten Taxi-Unternehmen im Märkischen Kreis hatten erst vor gut sechs Wochen damit anfangen können, die Anträge beim Eichamt einzureichen, bis zur Bearbeitung durch die zuständigen Behörden war dann nochmals etwas Zeit vergangen“, sagt Waltemate. Tatsächlich hätten noch nicht alle Unternehmen im Kreisgebiet einen Termin zur Eichung erhalten. Auch der Taxi-Betrieb, der so lange im Clinch mit der Zulassungsstelle des Kreishauses war, konnte nicht zum Betriebsstart mit geeichten Taxametern in seinen Wagen aufwarten.



Denn: „Als Neuling in der Branche war ich leider nicht ausreichend über den Ablauf bei der Sache informiert, dachte, dass das Eichamt selbst die neuprogrammierung der Geräte vornimmt.“ Den Fehler habe der Unternehmer aber schnell korrigiert, die Taxameter auf den neuen Tarif umgestellt und den Termin zur Abnahme bei den Behörden beantragt. Das Eichamt soll nun Ende November die Abnahme vornehmen.



Die Tariferhöhungen für die Beförderung greifen allerdings schon ab sofort. Fahrgäste zahlen nun einen satten Aufschlag für die Beförderungsdienste der Unternehmen. Taxigäste im Märkischen Kreis müssen künftig einen Grundpreis von 4,50 Euro, in der Zeit von 22 bis 6 Uhr und an Feiertagen jeweils 5 Euro zahlen. Pro zurückgelegtem Kilometer werden dann über Tag 2,40 Euro fällig, im Spät- und Feiertagstarif sind es 2,60 Euro pro Kilometer.



Zum Vergleich: Vor der Tarifanpassung betrug der Grundpreis 3,50 Euro (Spät- und Feiertagstarif 3,80 Euro), pro Kilometer wurden 1,90 Euro (im Spät- und Feiertagstarif 2 Euro) erhoben. „Prozentual hat sich der Grundpreis um 23 Prozent erhöht, der Kilometerpreis um 21 Prozent“, sagt Sascha Waltemate. Mit der Tariferhöhung, die zum Jahresbeginn vom VSPV eingebracht und vom Kreistag bereits im Juni bestätigt wurde, reagiert die Taxi-Branche auf die gestiegenen Preise beim Dieselkraftstoff und die Anhebung des Mindestlohns.