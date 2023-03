Streiktag: Noch mehr Elterntaxis unterwegs als sonst

Von: Sarah Lorencic

Viktor Retich holte seine Enkelinnen ab, weil nicht klar war, ob der Bus sie nach Kierspe bringt oder nicht. © Lorencic, Sarah

An der Schule war am Streiktag kein Parkplatz mehr zum Schulende frei. Obwohl nicht alle Busse ausgefallen sind. Eine Umfrage.

Meinerzhagen – Die Christoph-Friedrich-Baehrens-Straße war am Montag einmal mehr der Haltepunkt für Eltern der Schülerinnen und Schüler des Evangelischen Gymnasiums Meinerzhagen (EGM). Die gesamte Straße war an beiden Seiten in der kompletten Länge bis zur Eduard-Fittig-Straße zugeparkt – ob Halteverbot oder nicht.

Die Mütter, Väter oder Großeltern holten ihre Kinder und Enkelkinder nach Schulschluss ab. Wer denkt, es waren nur die, die wegen des Streiks die Schülerinnen und Schüler abholten, täuscht sich. Wie die meisten Parkenden auf Anfrage zugaben, holen sie ihre Kinder sonst auch ab. Eine Meinerzhagenerin sammelte ihre Enkelin ein, möchte aber nicht namentlich genannt werden. Knapp eine halbe Stunde vor Schulschluss fuhr sie bereits vor, um auch einen Parkplatz zu bekommen, wie sie sagte.



Die Straße am EGM ist am Montag komplett zugeparkt, obwohl die meisten Busse noch fahren. © Sarah Lorencic

Auf diese Idee ist auch Olga Abdolrahman gekommen. Normalerweise geht ihr Sohn zu Fuß nach Hause, montags habe er aber immer Musikschule und werde direkt nach dem Unterricht abgeholt. Daher weiß auch sie, dass die Christoph-Friedrich-Baehrens-Straße nach Schulschluss immer zugeparkt ist – am Montag war es allerdings etwas schlimmer als sonst, wie sie feststellte.

Sie sieht im Streik der Busse und Bahnen vor allem ein Organisationsproblem für Eltern, die arbeiten müssen und für Kinder, die nicht aus Meinerzhagen kommen, sondern aus Valbert, Kierspe oder Halver. Viktor Retich holte zum Beispiel seine beiden Enkelinnen vom EGM ab, weil nicht klar war, ob der Bus nun nach Kierspe fährt oder nicht. Um auf Nummer Sicher zu gehen, wurde er kurzerhand zum Opataxi.



Olga Abdolrahman holt ihren Sohn für die Musikschule ab, sonst läuft er. © Lorencic, Sarah

Die Busse fielen aber nicht komplett aus. Die große Mehrheit der Schülerinnen und Schüler wusste über ihre Buslinie Bescheid und lief wie gewohnt zur Haltestelle, weshalb auch der Bürgersteig nach Schulschluss für rund zehn Minuten voller Kinder war. „Der Bus fährt, die Bahn aber nicht“, sagte ein Gymnasiast. Die Linien 80, 82, 84, 95, 96 und 282, die Meinerzhagen anfahren, hatten nur zu bestimmten Zeiten Ausfälle.

Savas Er musste seine Tochter am Morgen fahren und am Mittag auch abholen, weil ihr Bus nicht fuhr. Wäre das Wetter besser gewesen, sagte Savas Er, wäre seine Tochter mitunter auch mit dem Rad gefahren. Das kalte Wetter mit Schneevorhersage machte das Zweirad allerdings zu keiner Alternative. Zudem war es durch die Zeitumstellung am frühen Morgen auch noch dunkel. Aber wie es seitens der Schulen hieß, verlief der Schulalltag ohne Komplikationen.