Eine Stadt in Schwarz, Rot und Gold

Die Auszubildende Michele Wiebe präsentiert Fanplunder und -Muffins in der Bäckerei Voss Mühle.

Meinerzhagen - Das ganze Land im WM-Rausch? Das war einmal. Dieser Fußball-Sommer scheint weniger ein Märchen als vielmehr ein notwendiges Übel zu sein. Entsprechend rar machen sich die Fans der deutschen Elf, wenn es ums Flaggezeigen geht. Nur an wenigen Häusern hängen schwarz-rot-goldene Fahnen, nur vereinzelt fahren Autos in den Nationalfarben durch die Straßen. Doch einige Händler versuchen tapfer dennoch, Stimmung zu vermitteln.

„Fanplunder“ nennt sich zum Beispiel das Gebäck, dass Karl Jörg Voss in der Bäckerei Voss Mühle seit einigen Tagen im Angebot hat. Der Name ist Programm: Statt des schlichten Vanillepudding-Plunderteilchens, wird dem Fußball-Genussmenschen hier eine schwarz-rot-goldene Süßware kredenzt. Nicht einfach mithilfe von Lebensmittelfarbe, wie Konditorin Ilka Voss betont: „Das Schwarz entsteht aus leicht angedicktem Heidelbeerpüree, das Rot aus Himbeerpüree und das Gelb wie gewohnt aus Vanillepudding.“

Kulinarisch und im wahrsten Sinne des Wortes „wertvoll“ geht´s auch einige hundert Meter weiter an der Hauptstraße zu. In der Pizza-Manufaktur kommt auch ohne Beteiligung der Squadra Azzura Fußball-Atmosphäre auf – mit der WM-Pizza. Angesichts der nicht qualifizierten Italiener beschränkt sich der Pizzabäcker aber auf deutsche Farben. Der Belag: schwarze Oliven, Tomaten und, kein Witz, Blattgold.

Kondome und andere Utensilien

Wer darüber hinaus schwarz, rot und gold unterwegs sein will, hat dazu auch ohne Speisen ausreichend Gelegenheit: In den Super- und Drogeriemärkten gibt´s Haarfarbe, allerlei Süßkram, Fan-Tassen, „Final-Duschgel“, ja, sogar „Torverhüter-Kondome“.

Dass es mit der „Schlaaaand“-Euphorie nach dem ersten Gruppenspiel gegen Mexiko aber derzeit nicht allzu weit her ist, berichtet NKD-Mitarbeiterin Susanne Fernholz aus eigener Erfahrung: Erfreute sich das Deutschland-Fanpaket (Autofahne, Flagge, Schal, Fanhupe, Pfeifen, Wasserball, Luftballons) vor dem Spiel noch größter Beliebtheit, sei das Interesse an den Utensilien aktuell geringer. „Vielleicht ändert sich das nach dem Schweden-Spiel ja noch“, hofft Fernholz auf eine Kehrtwende. Und betont, dass der Rabatt auf das Paket nichts mit der Leistung der deutschen Elf zu tun habe. „Das Fan-Paket war auch vor dem ersten Spiel schon im Angebot.“

Traditions-Fahnenmast in Valbert

Doch wie steht es um die Fanbasis? Zwar bleibt die Euphorie (noch) aus, aber auch abseits der kommerziellen Anbieter gibt es den einen oder anderen Fußball-Enthusiasten, der mit seiner Liebe zum runden Leder nicht hinterm Berg hält. Ob in Form einer Autodach-Beflaggung, mit einem Seitenspiegel-Überzieher – oder, ganz klassisch, mit einem geschmückten Balkon.

+ Der Balkon von Hans-Gerd Krellmann in Valbert ist zu Fußball-Großereignissen stets besonders geflaggt. © Helmecke

So wie beim Valberter Hans-Gerd Krellmann. Für diejenigen, die regelmäßig zu Zeiten der Europa- und Weltmeisterschaften an seinem Haus vorbeikommen, ist es ein gewohntes Bild: Stets während dieser Turniere ist auf dem Balkon seines Hauses An der Kirche eine Vielzahl von Flaggen zu sehen. Nicht zwingend von den teilnehmenden Ländern, aber dennoch als Zeichen des WM-Fiebers.

Im Moment schon ganz oben: die Deutschlandflagge. Ein Synonym für die Leistung der Nationalmannschaft, ist diese Platzierung derzeit aber eher nicht.