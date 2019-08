Heute geht´s los: Streetfood und Musik auf dem Otto-Fuchs-Platz

Meinerzhagen - Es soll ein Auftakt sein, der durch den Magen geht: Bevor das Stadtfest am Samstag offiziell beginnt, bauen die Teilnehmer des begleitenden Streetfood-Festivals bereits am Freitag ihre Stände auf dem Otto-Fuchs-Platz auf.

Los geht´s mit dem Angebot kulinarischer Köstlichkeiten um 18 Uhr. Doch es darf nicht nur gegessen werden. Ab 20 Uhr will die Veranstaltung außerdem ein Forum für drei Nachwuchs-Bands aus der Region sein.

Den Anfang machen Maybe Dead aus der Nachbarstadt Attendorn. Das Duo bedient das Genre Akustik Rock/Pop und singt dabei von eigenen Erfahrungen und täglichen Problemen und plädiert dafür, so zu sein, wie man ist.

Als weitere Band wurde The Eyes Inside, die noch vor einigen Tagen auf dem Kultpark-Festival in Lüdenscheid überzeugen konnte, verpflichtet. „Die Dortmunder Band kommt mit voller Stimme und Texten, die aus dem Leben gegriffen sind, sehr gut an“, sind die Veranstalter überzeugt. Dabei versuchen sie, mit ihrer Musik Emotionen bei den Menschen zu wecken. Ihr Musikstil reicht dabei von Acoustic- bis Alternative Rock.

Als Top-Act unter den Newcomern wurde die Meinerzhagener Band Area 61 gefunden. Die Musiker spielten bereits 2016 auf dem Lüdenscheider Kultpark-Festival und gewannen schon etliche Band-Conteste, zuletzt dem für das Bautz-Festival am Nattenberg. Dort werden sie am Samstag spielen. „Bei ihren Auftritten geben die fünf Jungs immer Vollgas und ihre Shows sind schweißtreibend für alle Beteiligten“, heißt es über die Musiker.

„Von Rock‘n‘Roll über Punkrock bis hin zu abgefahrenen Einlagen rocken sich die Jungs locker durch alle Spielarten der E-Gitarrenmusik“ – serviert mit „enormer Leidenschaft“.

Wie berichtet, wird der Freitag aber nicht der letzte Tag mit zahlreichen musikalischen Beiträgen zum Stadtfest sein. Am Samstag und am Sonntag beginnt das Fest um 11 Uhr mit der Vereinsmeile auf Haupt- und Derschlager Straße sowie dem Kreativmarkt der Arbeiterwohlfahrt in den Awo-Räumen in der Stadthalle. Das Streetfood-Festival auf dem Otto-Fuchs-Platz läuft parallel dazu: am Freitag bis 22 Uhr, am Samstag bis 24 Uhr und am Sonntag bis 18 Uhr. Das Stadtfest-Rahmenprogramm endet am Samstag und Sonntag um 18 Uhr.