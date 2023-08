Streetfood-Festival in Meinerzhagen mit buntem kulinarischen Angebot

Von: Dominic Rieder

Ein buntes kulinarisches Angebot wurde am Wochenende beim Streetfood-Festival auf dem Otto-Fuchs-Platz angeboten. Darunter waren auch Spezialitäten aus Kolumbien zu finden. © VON DOMINIC RIEDER

Von Glück mit dem Wetter konnte beim Streetfood-Festival nur bedingt die Rede sein: Passte es am Freitagabend und Sonntag im Großen und Ganzen mit der Witterung, zeigte sich der Samstag hingegen vom Mittag bis zum späten Nachmittag verregnet, ehe es am Abend doch noch sommerlich-angenehm wurde.

Meinerzhagen - Nichtsdestotrotz: Das Event wurde insgesamt gut angenommen und lockte zahlreiche Besucher auf den Otto-Fuchs-Platz. Dort wurde das Festival von der Streetfood-Agentur aus Kalkar organisiert – auf Einladung des Stadtmarketing-Vereins Meinerzhagen.

Von vielerorts waren Standbetreiber gekommen und präsentierten den Gästen ein buntes kulinarisches Angebot. In der Mitte hatte sich ein Getränkerondell platziert – und rund herum die Stände vom „Naschwerk“ aus Hagen mit Schokofrüchten und Süßwaren, „Varga’s Lángos“ aus Knetzgau (Unterfranken) mit ungarischen Spezialitäten, „Franky’s Icecream Rolls“ aus Freudenberg, vom Pastrami-König aus Selm (Kreis Unna), „Juicy Burger“ aus dem münsterländischen Ahaus und der Genussschmiede aus Mülheim an der Ruhr.

Ebenfalls vor Ort waren die Zuckerwatte-Künstlerin Thai Candy Mam, eine Garküche mit Speisen aus Kolumbien und karibischen Getränken sowie ein Stand des Berliner Start-Ups O’Donnell Moon-shine. Dieser war mit in Honiggläser gefüllten Schnaps-Spezialitäten ein echter Blickfang. „Wir sind auf vielerlei Märkten in ganz Deutschland unterwegs, vor allem auf Weihnachtsmärkten“, sagte Angelina Schmitz vom O’Donnell-Moonshine-Stand.

Auch beim Streetfood-Festival in der Volmestadt gefiel es der Olperin gut. Ähnlich positiv äußerte sich auch der Inhaber von „Juicy Burger“, Zakariya Mohamad: „Wir sind zufrieden hier in Meinerzhagen.“



Bei den Besuchern kam das Event ebenfalls gut an. „Ich finde es super, dass es das hier gibt“, meinte David Janecke aus Valbert, der mit Ehefrau Tina und Sohn Ben unterwegs war. „Ich finde es ebenfalls schön, und es ist mal etwas anderes als Veranstaltung“, sagte Tina Janecke. „Uns gefällt es, es ist eine schöne Veranstaltung. Nur das Wetter könnte etwas besser sein“, befand Julia Spiegel aus Marienheide, die mit Ehemann Tobias und Tochter Marlien das Festival besuchte.

Ein wenig Kritik wurde ebenfalls geäußert: „Die Idee finde ich gut, aber das Angebot ist etwas überschaubar“, meinte die Valberterin Nicole Salewski, die mit Tochter Julia vor Ort war.



Auch an die jüngsten Gäste war auf dem Otto-Fuchs-Platz gedacht worden: Für die Kinder wurden „Vier gewinnt“ im Großformat, eine Hüpfburg und Bobbycars bereitgestellt. Musik wurde beim Streetfood-Festival ebenfalls geboten. Dafür sorgte unter anderem Sängerin Nesza aus Frankfurt am Main. Sie überzeugte mit einem großen Repertoire an Cover-Songs, das von Pop-Hits über Deutsch-Rock bis hin zu Schlagern reichte.