Straßen.NRW sperrt die K4 in Meinerzhagen

Von: Sarah Reichelt

Teilen

Baustelle sorgt zwischenzeitlich für Vollsperrung. © Jan Woitas/dpa

Für Einschränkungen sorgt eine Straßensperrung am Mittwoch. Darüber informiert Straßen.NRW.

Meinerzhagen – Die Kreisstraße 4 in Meinerzhagen wird an diesem Mittwoch, 25. Januar, auf einem Teilstück voll gesperrt. Das teilt der Landesbetrieb Straßen.NRW kurzfristig am frühen Dienstagnachmittag mit.



Demnach wird die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen an diesem Tag vor Ort sein und einige Bäume fällen. Der Grund ist eine Verkehrsgefährdung, die von diesen Bäumen ausgeht, heißt es in der Pressemitteilung. Die genaue Anzahl der Bäume wird darin nicht genannt.



Für die sogenannte Gefahrenbaumfällung wird die K4 zwischen den Abzweigen Elminghausen (kurz hinter der Kreuzung zu Landesstraße 539) und Westebbe gesperrt. Von 8 bis 16 Uhr gilt diese Vollsperrung. Die Verkehrsteilnehmer werden von den Verantwortlichen gebeten, den entsprechenden Bereich zu umfahren.