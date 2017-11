Jamaika geplatzt – haben heimische Politiker eine Idee?

Meinerzhagen - Dass über Jamaika nicht immer die Sonne lacht, wurde in den vergangenen Wochen mehr als deutlich. Die dunklen Wolken, die von Beginn an über den Koalitionsverhandlungen zwischen CDU/CSU, FDP und Grünen schwebten, haben sich inzwischen in einem ausgewachsenen Gewitter entladen. Das Ende folgte mit Blitz und Donner: Die vier teils ungleichen potenziellen Partner erklärten ihre Gespräche für beendet. Deutschland ist nach wie vor ohne neue Regierung. Wir haben heimische Politiker dazu befragt.

Was meinen die heimischen Fraktionsvorsitzenden der an den Verhandlungen beteiligten drei Parteien CDU, FDP und Grüne zu der Situation? Was denkt Rolf Puschkarsky (SDP) nun über die Rolle seiner Partei?

Thorsten Stracke (CDU) setzt große Hoffnungen in Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier: „Er will mit allen Beteiligten reden – auch mit der SPD. Die Sozialdemokraten sollten jetzt hinsichtlich einer großen Koalition noch einmal in sich gehen und vielleicht nicht bei ihrer Absage bleiben.“ Dass die Verhandlungen zu einem Zeitpunkt gescheitert seien, an dem sich zumindest CDU und Grüne beim Streitthema Migration bewegt hätten, habe ihn doch erstaunt. Stracke: „Ich hätte nicht gedacht, dass die FDP die CSU noch rechts überholt.“ Der Fraktionsvorsitzende im Meinerzhagener Rat sieht die Parteien nun in der Verantwortung: „Schließlich ist Deutschland die größte Volkswirtschaft Europas.“ Eine Minderheitsregierung würde Stracke für fatal halten: „Das wäre ein gefährliches Experiment in bewegten Zeiten.“

+ Thorsten Stracke setzt Hoffnungen in den Bundespräsidenten. Kai Krause (FDP): „Ich hätte eine Jamaika-Koalition spannend gefunden. Das Scheitern hat sich allerdings in den letzten Tagen abgezeichnet. Wir waren alle nicht bei den Gesprächen dabei, aber wenn es unüberwindbare Streitpunkte gab, war es konsequent nach vorne zu gehen und zu sagen: So geht es nicht. Vor ein paar Wochen war ich noch überzeugt, dass es funktioniert. Das wäre auch gut für Deutschland gewesen. Ich hatte in den letzten Tagen das Gefühl, dass Horst Seehofer, Cem Özdemir und Katrin Göring-Eckardt nie zueinander finden würden. Die FDP fand dann nur ,unter ferner liefen’ statt. Sie hat sich sehr zurückgehalten. Ich glaube, dass jeder sein Päckchen zu tragen hatte, dass es nicht funktioniert hat. Wir werden vor Karneval noch Neuwahlen haben und ich denke, dass wir nächstes Jahr eine andere Bundeskanzlerin haben werden. In den Sondierungsgesprächen ist die Führungsschwäche von Angela Merkel deutlich geworden. Sie war sich ihrer Sache zu sicher.“

+ Kai Krause hätte „Jamaika“ spannend gefunden. Ingolf Becker (Bündnis 90/Die Grünen: „Ich war bei den Gesprächen nicht dabei. Aber ich denke, dass die FDP die Schuld am Scheitern trägt – ohne dass ich nun mit dem Finger auf die Liberalen zeigen möchte. Neuwahlen sind für mich aber keine Lösung. Es könnte nun auf eine Minderheitsregierung nach skandinavischem Vorbild hinauslaufen. Dann müssten sich die Regierungsparteien bei jeder Abstimmung halt Mehrheiten suchen – auch nicht schlecht. Traurig ist für mich, dass es wohl am Thema Flüchtlinge gescheitert ist. Da hat unser Land doch wirklich andere Probleme.“

+ Ingolf Becker hält Neuwahlen für keine Lösung. Rolf Puschkarsky (SPD): „Ich hatte schon in den letzten Tagen Zweifel, ob es überhaupt klappt. Als es sich dann immer weiter hingezogen hat am Sonntag, habe ich damit gerechnet, dass es nichts wird. Dass die FDP dann die Reißleine gezogen hat, war vernünftig. Soweit ich es beurteilen kann, hat es an der Frage von Migration und Familiennachzug gelegen. Eine Minderheitsregierung zu bilden, wird schwierig. Es wird wahrscheinlich keine große Koalition geben, das ist sicher keine Option. Von daher muss nun der Bundespräsident sehen, wie er das entscheidet. Ich habe keine Fantasie, mir vorzustellen wie sich das entwickelt.“