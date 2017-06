Demnig verlegt Stolpersteine selbst

Gunter Demnig wird auch die neuen Stolpersteine in Meinerzhagen und Kierspe persönlich verlegen. - Archivfoto: N. Müller

Meinerzhagen - Auf diese Verlegung hat die Initiative Stolpersteine des Heimatvereins lange gewartet: Am 6. Juli werden auch für die ehemaligen jüdischen Meinerzhagener Mitbürger Oskar, Jenni, Ellen und Margot Fischbach Erinnerungssteine vor deren einstigem Wohnhaus an der Lindenstraße 14 verlegt.

Nachdem es im politischen Raum teils hitzige Debatten um die Verlegung gegeben hatte, soll nun die Zeit der Unruhe vorbei sein. Stattdessen stellte die Initiative jetzt den Ablauf des Tages vor – der für den Stolperstein-Künstler Gunter Demnig keineswegs in Meinerzhagen beginnt.

Bereits um 10 Uhr werden am 6. Juli die Stolpersteine für Heinrich und Bertha Rachel, geborene Heß, sowie Erich Heß vor dem Haus Hammerkamp 1 in Kierspe verlegt. Nach Ansprachen durch die Volkshochschul-Direktorin Marion Görnig und den Bürgermeister Kierspes Frank Emde verlesen Schüler der Gesamt- sowie der Pestalozzischule Kurzbiografien und legen Rosen nieder. Die musikalische Begleitung übernehmen der Chor der Pestalozzischule sowie „Monday Monday“.

EGM-Unterstufenchor begleitet Verlegung

In Meinerzhagen erfolgt die Stolpersteinverlegung ab 11.30 Uhr vor dem Haus Lindenstraße 14. Dort werden zunächst Dietmar Först für die Initiative, Thorsten Stracke für die Anwohner und Bürgermeister Jan Nesselrath Reden halten. Begleitet wird die Verlegung an der Lindenstraße durch den Unterstufenchor des Evangelischen Gymnasiums Meinerzhagen (EGM) und die Gruppe „Among Friends“. Schüler des Gymnasiums und der Sekundarschule werden dort die Kurzbiographien der Familie Fischbach verlesen und Rosen niederlegen.

Im Anschluss an die Verlegungen sind alle Gäste ab circa 12.30 Uhr ins Gemeindehaus an der Jesus-Christus-Kirche eingeladen, um dort miteinander ins Gespräch zu kommen. „Es ist uns eine große Freude, dass erneut Nachkommen der Opfer aus den USA an den Feierlichkeiten teilnehmen“, heißt es seitens der Initiative.