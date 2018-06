42 Stöber-Kinder erkunden Berufswelt der Erwachsenen

VALBERT - Wie wird eine Geldkassette zusammenmontiert? Wie warm ist es in der Backstube? Wie viele Medikamente gibt es in der Apotheke? Und warum ist das Wasser im Freibad immer sauber? Diesen Fragen gingen gestern die Viertklässler der Valberter Ebbeschule beim Stöbertag auf die Spur.

„Schaut zu, packt an! Vielleicht entdeckt ihr ja sogar euren zukünftigen Beruf – wer weiß?!“ – Ortsvorsteher Hans-Gerd Turck ermunterte die 42 Jungen und Mädchen, gestern mitzumachen, genau hinzuschauen und natürlich Fragen zu stellen. Dabei war es keine Frage: Die Schüler waren gespannt auf den Schnuppertag, den sie in der Berufswelt der Erwachsenen verbringen durften.

„Toll, dass so viele Betriebe bereit sind, mitzuhelfen und den Tag zu ermöglichen. Das ist nicht selbstverständlich“, bedankte sich Schulleiterin Christel Karlkowski ausdrücklich stellvertretend für das Organisationsteam. Anika Turck vom Jugendtreff freute sich insbesondere, dass auch einige neue Firmen und Betriebe dabei waren. Jeweils zwei Stöberstellen konnten von den Viertklässlern erkundet werden, eine am Vormittag und eine weitere dann nach der Mittagspause am Nachmittag. In der Ihne-Apotheke durften Jonas und Lara beispielsweise hinter die Kulissen schauen.

Apotheker Markus Blumenthal und seine Mitarbeiterin Larissa Käfer erklärten den beiden Stöber-Kindern, aus welchen Zutaten ein wohltuender Tee gemischt werden kann. Ganz praktisch wurde es für Janis, Colin und Noah auch im Getränkemarkt Kretschmann. Hier wurden Flaschen sortiert und Regale umgeräumt. Mitarbeiterin Nicole Franke erklärte, wie eine Kasse funktioniert.

Dass es in manchen Betrieben auch ganz schön laut sein kann, erlebten die Stöberer bei der Firma Burgwächter. „Ich hab’ mir das alles viel kleiner vorgestellt“, staunte Dominik beim Rundgang durch die Fertigungshalle. Auch hier galt für die Grundschüler: Mitmachen und ausprobieren – zum Beispiel in der Lackiererei, wo ein aus Metall gestanztes Fußballfeld im Handumdrehen mit ein paar Sprühstößen grüner Farbe die passende Färbung erhielt, ehe es zum Brennen in den Ofen wanderte. Außerdem durften die jungen Besucher auch eine Geldkassette zusammenmontieren.

Fleißig waren auch die vier Stöberkinder Phileas, Xaver, Lukas und Nathanel. Zusammen mit Gerhard Pilgermann, Ausbilder des Landesbetriebs Wald und Holz, und Azubi Felix Wannowius bauten sie in der Ausbildungswerkstatt Am Tarrenbrink aus dicken Lerchenstämmen eine Bank und hantierten dabei mit Maulschlüssel, Ratsche, Bohrer und Hammer. Für Nathanael lohnte sich der Tag besonders: „Ich möchte mal Förster werden“, erklärte der Viertklässler.