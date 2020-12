Trotz Corona: Sternsinger bringen wieder den Segen - mit Abstand

Die Sternsinger kommen auch in Corona-Zeiten: Anfang Januar sind die „Könige“ der Pfarrei St. Maria Immaculata wieder in den Straßen unterwegs – diesmal mit Mund-Nasen-Bedeckung, einer Sternlänge Abstand und unter Beachtung der aktuellen Corona-Schutzverordnungen.

Meinerzhagen/Kierspe – Ganz unter dem Motto: „Sternsingen – aber sicher“, so werden die Mädchen und Jungen, verkleidet als Könige, ausziehen. Die Gruppen werden von Erwachsenen begleitet, die auf die Einhaltung der Hygieneregeln und Schutzmaßnahmen achten.

Besuch nur mit Anmeldung

Wer den Besuch der Sternsinger wünscht, kann sich im Pfarrbüro unter Tel. 0 23 54/22 66 melden. In Valbert werden die Sternsinger auch ausgewählte Plätze anbieten, an denen sie sich zu angekündigten Zeiten aufhalten werden. Wegen der Größe des Pfarrgebietes und aufgrund der besonderen Voraussetzungen schaffen die Sternsinger es nicht, während der Aktion alle Haushalte zu besuchen. Daher werden in allen Gemeinden – Meinerzhagen, Valbert und Kierspe – zunächst die Haushalte besucht, die den Besuch wünschen und sich angemeldet haben. Unter Umständen können aber auch diese nicht alle besucht werden.

„Segen bringen, Segen sein. Kindern Halt geben – in der Ukraine und weltweit“ heißt das Leitwort der 63. Aktion Dreikönigssingen, das Beispielland ist die Ukraine.