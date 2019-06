Steinbruch wächst - und bringt Schotter auf die Straßen

Eisenbahnromantik pur: An der Verladestelle in Kram/Hunswinkel, fährt frühestens Mitte Dezember wieder ein Schotterzug.

Meinerzhagen - Der Steinbruch in Hunswinkel wächst: Die Basalt AG investiert einen sechsstelligen Betrag.

Erst auf den zweiten Blick, weil etwas verdeckt durch die vorhandenen Anlagen, ist im Moment eine Erweiterung der technischen Betriebsausstattung des Steinbruchs in Hunswinkel zu erkennen. Neben den schon jetzt dort vorhandenen Silos, Abfüll- und Entstaubungsanlagen, Förderbändern und weiterer Steinbruchtechnik, entstehen dort zurzeit zwei zylindrische Behälter in die zukünftig Sand zur Verladung eingebracht werden soll.

Dabei erfolgt gleichzeitig die Trennung in eine hochwertige Sorte und in qualitativ geringerwertiges Füllmaterial und dessen Entstaubung durch eine ebenfalls hierfür zusätzlich errichtete Anlage. Insgesamt investiert die Basalt AG nach den umfangreichen Umbau-, Sanierungs- und Anpassungsarbeiten am Betriebssitz in Hunswinkel in den vergangenen rund zehn Jahren auch jetzt wieder einen Betrag im sechsstelligen Bereich.

Der Bestand des Steinbruchs in Hunswinkel ist durch die in 2008 erfolgte Erweiterungsgenehmigung auf viele Jahre gesichert. Letztendlich nicht nur durch die vorhandene Menge des abbaufähigen Gesteins, sondern auch durch die immer wieder betonte hohe Qualität des Gleisschotters aus dem Listertal, welcher von der Verladestation Krummenerl bundesweit beim Streckenbau zum Einsatz kommt.

Der Transport des größten Teils dieses Materials und der weiteren Produkte wird allerdings auf der Straße per Lastwagen abgewickelt. Zwar ist durch den Einsatz eines vor rund zwei Jahren gegründeten „Bündnisses für den Erhalt der Volmetalbahn“ der Betrieb der Verladestelle Krummenerl gesichert worden. Die aber eher schleppend voranschreitende Sanierung der Bahnstrecke, beziehungsweise ihre Optimierung für den Personenzugverkehr selbst, steht nun erst in diesem Jahr vor ihrem Abschluss.

In der Zeit vom 24. Juni bis zum 14. Dezember geschieht dies nun durch umfangreiche Arbeiten am Gleiskörper und den Nebenanlagen auf der Strecke zwischen Kierspe und Brügge. Nach deren Abschluss könnte auch wieder der Schotterzug aus dem Ihnetal seine Fahrt aufnehmen. In welcher Intensität die Strecke jedoch befahren wird, hängt von den Empfängerorten für die Produkte des Steinbruchs ab. Denn ohne eine dortige Schienenanbindung ist der Transport auf der Straße unter Umständen nicht nur die günstigste, sondern die einzige Variante.