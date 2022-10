Stau auf der B54 nach Unfall - kurzzeitige Vollsperrung

+ © Zacharias, Frank Ein Unfall, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren, sorgte am Freitagvormittag für lange Staus auf der B54. © Zacharias, Frank

Kurze Zeit ging auch auf einer beliebten A45-Umfahrung nichts mehr: Am Freitagmorgen staute sich der Verkehr in Meinerzhagen und Kierspe kilometerweit, nachdem drei Fahrzeuge in einen Unfall verwickelt waren.

Meinerzhagen - Am Freitagmorgen standen viele Autofahrer auf der B54 in Meinerzhagen im Stau. Nach einem Unfall ging zwischen Meinerzhagen und Kierspe zwischenzeitlich gar nichts mehr.

Nach ersten Angaben der Polizei war eine Autofahrerin in Richtung Kierspe unterwegs, als ihr nach eigenen Angaben kurz nach dem Waschpark ein Lkw entgegenkam. Da dieser offenbar auch einen Teil der Gegenfahrbahn befuhr, kam es zur leichten Kollision mit dem Wagen der Frau, die aufgrund des Schrecks das Lenkrad verriss und mit einem weiteren Pkw zusammenstieß, der hinter dem Lastwagen unterwegs war.

Bei dem Unfall wurden beide Pkw-Fahrerinnen leicht verletzt. Die Straße musste während der Unfallaufnahme voll gesperrt werden, sodass sich sowohl in Richtung Kierspe als auch in Richtung Meinerzhagen lange Staus bildeten - teilweise standen die Fahrzeuge bis zur Autobahnauffahrt Meinerzhagen.

Gegen 10.30 Uhr wurde die Straße wieder freigegeben.