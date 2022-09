Brücken-Neubau: Kein Bahnverkehr im Volmetal

Von: Göran Isleib

Teilen

Ab Freitag, 16. September, wird es aufgrund des Neubaus einer Brücke keine Bahnverbindung mehr zwischen Dieringhausen und Lüdenscheid geben. © Göran Isleib

Weil in Dieringhausen (Oberbergischer Kreis) eine neue Brücke für die Eisenbahnlinie zwischen Köln und Lüdenscheid gebaut werden muss, verkehrt bereits ab Ende dieser Woche keine Bahn mehr auf der Strecke ab Dieringhausen in Richtung Lüdenscheid und zurück – wir berichteten.

Meinerzhagen - Daran erinnert die Deutsche Bahn in einer Pressemitteilung. Von den Nutzern der Bahn ist Geduld gefordert, denn die Bauarbeiten ziehen sich bis in den Januar 2023 hin, voraussichtlich bis zum 6. Januar, heißt es weiter. Ausweichmöglichkeit: Die Bahn richtet einen sogenannten Schienenersatzverkehr mit Bussen ein. Am 8. und 9. Oktober gibt es weitere Einschränkungen aufgrund von Gleisbauarbeiten zwischen Overath und Dieringhausen.



„Die Brücke aus dem Jahr 1892 hat 130 Jahre Zugverkehr getragen. Jetzt wird sie durch einen Neubau ersetzt und der Streckenabschnitt für das nächste Jahrhundert fit gemacht“, erläutert die Deutsche Bahn. 4 Millionen Euro investiert die DB in die neue Brücke. Start der Bauarbeiten über die Straße Luttersiefen ist am kommenden Freitag, 16. September, um 5 Uhr.



Zunächst müsse die alte Brücke abgerissen werden, bevor die DB dann die Fundamente, die Bodenplatte und Flügelwände für die neue Stahlbetonbrücke bauen könne. Die ersten Vorarbeiten haben bereits Anfang Juli dieses Jahres begonnen, seit dem 15. August ist die Anliegerstraße Luttersiefen für den Straßenverkehr gesperrt.



„Um die Sperrpause – also die Zeit, in der kein Bahnverkehr möglich ist – so kurz wie möglich zu halten, haben wir die Bauarbeiten mehrfach gemeinsam mit den Baufirmen optimiert“, erklärt die DB. Auch den Einbau einer sogenannten Hilfsbrücke hätten die Expertinnen und Experten geprüft. Das sei aufgrund des vorhandenen Gleisradius jedoch nicht möglich. Die Kurve, mit der die Brücke über die Straße verläuft, könne mit einer Hilfsbrücke nicht ausgeglichen werden. Betroffen von den Baumaßnahmen sind die Züge der Regionalbahnlinie RB 25. Sie müssen auf der gesamten Strecke zwischen Dieringhausen und Lüdenscheid durch Busse ersetzt werden. „Grund dafür sind die noch unwetterbedingt gesperrte Volmetalbahn zwischen Rummenohl und Brügge sowie die seit dem 1. Juli erforderliche Sperrung der Volme-Brücke in Brügge“, sagt die DB. Und weiter: „ Diese Sperrungen verhindern Werkstattzuführungen und die Betankungen der Fahrzeuge. Deshalb können ab dem 16. September zwischen Dieringhausen und Lüdenscheid keine Züge fahren.



Die Deutsche Bahn hofft auf das Verständnis der Fahrgäste. Die Fahrplanänderungen seien in den Online-Auskunftssystemen der Deutschen Bahn enthalten und würden außerdem über Aushänge an den Bahnsteigen bekannt gegeben.