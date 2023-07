Startschuss: Schützenfest in Valbert beginnt

Von: Simone Benninghaus, Sarah Reichelt

Drei Tage Ausnahmezustand in Valbert: Das Schützenfest beginnt an diesem Freitag mit dem Kinderkönigsvogelschießen. Weiter geht es mit einem abwechslungsreichen Programm.

Valbert - An diesem Freitag, 14. Juli, geht es los: das Valberter Schützenfest. Drei Tage lang wird in dem Dorf gefeiert. Auftakt war bereits am vergangenen Sonntag, als Maja Janecke und Emilia Werner zu den neuen Kinderprinzessinnen wurden. Mit der nächsten Kindergruppe (zehn bis 14 Jahren) geht es am Freitag weiter, damit beginnt das Festwochenende.

Offiziell geht es um 17.15 Uhr mit dem Kinderkönigsvogelschießen auf dem Denkmalplatz los. Dafür wird eine mobile Schießanlage aufgestellt. Die Krönung des neuen Kinderkönigspaares, bislang amtieren noch Lion und Mila Busch, findet dann vor dem Fassanstich um 19 Uhr, der von den amtierenden Majestäten ausgeführt wird, statt. Außerdem werden an diesem Abend die Gewinner des Pokalschießens geehrt, auch eine Schützenlotterie wird für die Schützen durchgeführt.

Festzug, Ehrungen und Prinzenkrönung am Samstag

Am Samstag geht es um 13.30 Uhr mit dem Antreten auf dem Denkmalplatz weiter. Das Abholen des noch amtierenden Königspaars Bernd und Nicole Salewski sowie der Festzug durch das Dorf stehen an. Um 15.30 Uhr finden zunächst Kaffeetrinken und Konzert in der Ebbehalle statt, um 15.45 Uhr wird es an der Vogelrute spannend, wenn sich die Frage stellt, wer der Nachfolger von Prinz Tobias Scheffler und seiner Prinzessin Sarah Frey wird.

Drei Tage Schützenfest in Valbert stehen bevor. Archi © Goldbach

Am Abend werden ab 19 Uhr die Gastvereine von den Valberter Schützen empfangen. Um 19.20 Uhr finden Ehrungen statt, ehe um 20 Uhr die Krönung des neuen Prinzenpaares durchgeführt wird der Majestäten- und Volksball folgt. Unter dem Titel „Valberter Geierfeier – das ist die Krönung“ findet der Abend statt. Die Band super liQuid sorgt für Livemusik.

Frühschoppen, Königsschießen und Geierfeier am Sonntag

Der letzte Schützenfest-Tag beginnt früh: Um 10 Uhr ist Antreten auf dem Denkmalplatz, es folgt um 10.15 Uhr der ökumenische Gottesdienst in der evangelischen Kirche. Danach geht es mit dem Frühschoppen ab 11 Uhr weiter. Erneutes Antreten ist um 13.45 Uhr geplant. Zuschauer können sich auf einen großen Festzug freuen, der musikalisch vom Musikverein „Lyra“ Altenhof und den Fanfarenzügen aus Meinerzhagen und Attendorn begleitet wird.

Nach dem Konzert und Kaffeetrinken in der Ebbehalle beginnt um 15.15 Uhr das Königsvogelschießen. Um 16.30 Uhr findet das Preisvogelschießen statt, ehe dann am Abend um 19 Uhr die Krönung der neuen Regenten vorgesehen ist, darauf folgt die zweite „Valberter Geierfeier“ mit der Band Querbeat.