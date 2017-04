Polizei-Präsenz beim Tuningtreffen in Meinerzhagen: Traurige Bilanz

Meinerzhagen - Die Polizei zeigte am Sonntag beim Tuningtreffen auf dem Meinerzhagener Flugplatz Präsenz. Laut einer Pressemitteilung von Montagmorgen zählten die Beamten rund 1700 Fahrzeuge und 6500 Besucher. Es sei zu kilometerlangen Staus und langen Wartezeiten gekommen. Die polizeiliche "Ausbeute" der Kontrollen war umfangreich - wie fassen sie hier zusammen.

Besonders speziell war dieser Fall: Ein Tuning-Fan hatte seinen Pkw so stark tiefer gelegten, "dass selbst ein Sichersteller das Fahrzeug nicht aufladen konnte."

Das Auto habe unter Polizeibegleitung bis zum Sicherstellungsgelände des Abschleppunternehmers gefahren werden müssen, schreibt die Polizei in ihrer Pressemitteilung.

Und fügt "zur Veranschaulichung" hinzu: "Eine am Kopf 3,5 Zentimeter hohe dienstliche Taschenlampe der kontrollierenden Polizeibeamten konnte von dem Fahrzeug nicht überfahren werden."

Acht Mal untersagten die Polizeibeamten Autofahrern die Weiterfahrt, weil ihre Fahrzeuge wegen gravierender technischer Veränderungen als nicht mehr verkehrssicher eingeschätzt worden waren.

+ Auf der Anfahrt zum Meinerzhagener Flugplatz bildeten sich lange Staus mit entsprechenden Wartezeiten. © Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

82 Mal wurde das Erlöschen der Betriebserlaubnis ausgesprochen. In diesen Fällen waren ebenfalls Veränderungen an den Fahrzeugen vorgenommen worden, die aber nicht gleich dazu führten, dass die Verkehrssicherheit in Frage gestellt werden musste.