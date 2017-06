Besuch beim Hansetag in Kampen-IJsselmuiden

Unter dem Motto „Wasser verbindet“ hatte Meinerzhagens Partnerstadt Kampen-IJsselmuiden am Wochenende zum Hansetag eingeladen.

Meinerzhagen/KAMPEN - Unter dem Motto „Wasser verbindet“ hatte die Partnerstadt von Meinerzhagen, Kampen-IJssellmuiden, zum diesjährigen Hansetag in die Niederlande eingeladen. Vier Tage lang stand die Stadt Kampen ganz im Zeichen der Hanse.

Auf deren Spuren begaben sich am Samstag 72 Besucher aus Meinerzhagen auf Einladung des Komitees Städtepartnerschaft nach Kampen-IJsselmuiden. Aus insgesamt 100 Hansestädten aus 14 Ländern waren Abordnungen nach Kampen gekommen – und sie alle trugen mit einem umfangreichen Programm aus Kunst, Musik, Theater und Abenteuer zur Geschichte der Hanse bei.

Im Hafen der Stadt konnten die Besucher nicht nur die Kampener Kogge, sondern auch die Schiffe „Lisa von Lübeck“ und „Wismar“ bewundern. Ein buntes Marktreiben mit Obst-, Blumen- und Käse-Ständen war entlang der Ijssel ebenfalls zu bestaunen. Für Speisen und Getränke war an vielen Orten in der ganzen Innenstadt bestens gesorgt und die Besucher konnten viele kulinarische Spezialitäten genießen. So verlebten die Gäste aus der Volmestadt einen erlebnisreichen Tag. - Bericht folgt