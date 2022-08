Stadtwerke betonen künftig sichere Versorgung mit Wasser

Mit einem Sparduschkopf lassen sich laut Experten rund 60 Prozent des Wasserverbrauchs sparen. © Philipp von Ditfurth

Es gibt rund 16 000 Einwohner in Kierspe, die in knapp 4000 Haushalten leben und jede Person im Haushalt verbraucht ungefähr – so lautet eine Faustregel – 40 Kubikmeter Trinkwasser pro Jahr. Zum Kochen, Waschen, Duschen et cetera. Dafür sorgen die Stadtwerke und dafür wollen sie auch weiterhin sorgen.

Kierspe – „Die Versorgungssicherheit ist absolut gewährleistet“, betont Christian Lombardi, Prokurist und Mitglied der Geschäftsführung der Stadtwerke, um alle Befürchtungen zu zerstreuen, aus den Kiersper Kränen könnte einmal kein Wasser mehr kommen.



Die auf den Klimawandel zurückzuführenden Hitzewellen sorgen zwar für eine sehr große Waldbrandgefahr und sich absinkendes Grundwasser, wodurch Brunnen in den Kiersper Außenbereichen Probleme bereiten und nicht mehr genug Wasser liefern, und niedrige Wasserstände in den Bächen und Flüssen, doch bislang für keine leer laufenden Talsperren. Um Vorsorge zu treffen, dass das auch so bleibt, hat beispielsweise der Ruhrverband – der zahlreiche Talsperren im heimischen Raum betreibt – beantragt, den Pegel der Ruhr absenken zu dürfen, um den Wasserstand in den Seen halten zu können.



Wasserbeschaffungsverband Lüdenscheid als Bezugsquelle

Die Kiersper Stadtwerke beziehen das Trinkwasser aber nicht vom Ruhrverband, sondern vom Wasserbeschaffungsverband (WBV) Lüdenscheid, der wiederum das kostbare Nass – durchschnittlich etwa 700 000 Kubikmeter pro Jahr – vom Aggerverband erhält, und zwar im Wesentlichen aus der rund 47 Straßenkilometer entfernten Wiehltalsperre in der Gemeinde Reichshof sowie aus der Genkeltalsperre in Meinerzhagen. Die Wiehltalsperre hat ein maximales Fassungsvermögen von 31 Millionen Kubikmetern. Zumeist würden aber „nur“ 29 Millionen Kubikmetern angestaut. Aktuell seien davon, weiß Florian Hempel, Technischer Leiter der Stadtwerke, noch 21 Millionen Kubikmetern vorhanden. Und in der vollen Genkeltalsperre stünden rund 8 Millionen Kubikmeter Wasser zur Verfügung. Derzeit können dort noch fünf Millionen Kubikmeter Wasser aufbereitet und in die Ringleitung nach Kierspe befördert werden.



Von der Jubachtalsperre bekommen wir höchstens ein Prozent unseres Trinkwassers.

Diese Leitung habe aber auch noch einen Knotenpunkt mit dem Rhein-Wupperverband, sodass auch von dort Wasser bezogen werden könnte. Und schließlich gibt es auch noch die Jubachtalsperre. „Doch von der Jubachtalsperre bekommen wir höchstens ein Prozent unseres Trinkwassers“, sagt der Technische Leiter. Auch wenn der Wasserbedarf in einem heißen Sommer wie diesen durchaus auf 720 000 oder 730 000 Kubikmeter pro Jahr ansteigt, weiß Florian Hempel, müssten die genannten Leitungen nicht „angezapft“ werden.



60 Prozent der Innenstadt von Kierspe wird aus Hochbehälter versorgt

Denn nach wie vor liefern Wiehl- und Genkeltalsperre genügend Wasser und alles in einer sehr guten Qualität, denn: „Wir sind verantwortlich für das Gut Trinkwasser, es hat allerhöchste Priorität“, fügt Lombardi hinzu. Und Hempel ergänzt, dass das Wasser dauerüberwacht wird, mehr Untersuchungen durchgeführt werden als gesetzlich verlangt. Selbst die Grenzwerte für die sogenannten KBE (Kolonie bildenden Einheiten) sind um das Zehnfache niedriger als vorgeschrieben: 100 KBE dürfe das Wasser haben, was unbedenklich ist. In Kierspe habe es zehn KBE. Geht es darüber, würden entsprechende Maßnahmen ergriffen, verdeutlicht der Technische Leiter.



Im Übrigen werden mehr als 60 Prozent der Innenstadt von Kierspe durch den Hochbehälter im Arney versorgt. Dort gibt es zwei Tanks, die jeder 1000 Kubikmeter fassen. Der Rest – Teile des Dorfes – erfolgt durch Entnahmestellen der Ringleitung. Eine Ausnahme bildet Rönsahl: Dort gibt es ebenfalls einen Hochbehälter, der allerdings direkt vom Aggerverband gefüllt und betrieben wird.



Verantwortung der Stadtwerke endet am Zähler

Aber auch wenn moderne Haushaltsgeräte heute weniger Wasser benötigen und auch die Zahl der Einwohner von Kierspe rückläufig ist, hat dies nach Angaben von Christian Lombardi keine Auswirkungen auf die Zahl der Hausanschlüsse oder den Wasserverbrauch. Im Gegenteil: Die Zahl der Hausanschlüsse sei kontinuierlich gestiegen. Lombardi und Hempel führen das darauf zurück, dass Kinder, die das Elternhaus verlassen, in ihre eigenen vier Wände ziehen. „Fünf Stilllegungen stehen 50 neue Hausanschlüsse gegenüber“, verdeutlicht der Stadtwerke-Prokurist.



Und die Ursache für den gleichbleibenden oder leicht ansteigenden Wasserverbrauch wird beispielsweise im Rasen- beziehungsweise Gartensprengen und in der Nutzung eines Swimmingpools gesehen. Gleichwohl können sich Christian Lombardi und Florian Hempel entspannt zurücklehnen: Die Versorgung von Kierspe mit dem Gut Trinkwasser in sehr hoher Qualität ist gesichert. Da bereitet der andere Geschäftszweig der Stadtwerke aktuell sehr viel Kopfzerbrechen: die Versorgung mit Gas. Doch gleich, ob Trinkwasser oder Gas, die Verantwortung der Stadtwerke endet am Zähler – danach ist der Hausbesitzer für die Installation, beispielsweise von Filter und Druckminderer, verantwortlich.