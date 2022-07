Stadtradeln in Meinerzhagen: Das plant die Stadt

Von: Fabian Paffendorf

Meinerzhagens Klimamanager Eric Ludewig, Stadtmarketingchefin Davina Falz und Kristin Becker von der Wirtschaftsförderung organisieren den Aktionstag zum Stadtradeln. © Stadt Meinerzhagen

Eine Million Menschen sollen insgesamt bundesweit für die Aktion Stadtradeln mobilisiert werden und für ein besseres Klima in die Pedalen treten. Auch die Stadt Meinerzhagen macht mobil, um möglichst viele Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen im Aktionszeitraum vom 15. August bis 4. September aufs Rad zu bringen.

Meinerzhagen – Die Zielsetzung ist überaus ambitioniert: Gemeinsam will man mehr Kilometer als im vergangenen Jahr erradeln, wie Eric Ludewig sagt. Neben Meinerzhagens Klimaschutzmanager sind Davina Falz vom Stadtmarketing und Kristin Becker von der Wirtschaftsförderung bei der Organisation des diesjährigen Stadtradelns am Lenker. Im Vorjahr nahm die Stadt Meinerzhagen erstmals an der Aktion teil. Und die Erfahrungen, die man dabei machte, lassen auch die Vorfreude auf die Dinge, die da allen Fahrradbegeisterten alsbald ins Haus stehen, wachsen. Und so geht Stadtradeln: Auf der Internestseite www.stadtradeln.de/meinerzhagen können sich Interessierte als Team oder Einzelperson registrieren lassen und eine entsprechenden App für das Mobiltelefon herunterladen. Alle Kilometer, die im Aktionszeitraum „erfahren“ und per App gemeldet werden, werden am Ende dann zusammengezählt und in eingesparte CO2-Werte umgerechnet.

Die Stadt Meinerzhagen sucht neben Teilnehmern des Aktionszeitraumes ebenso in diesem Jahr einen oder mehrere Stadtradeln-Stars – lokale Repräsentanten der Kampagne, die durch besondere Aktionen Vorbildcharakter beweisen und zeigen sollen, was mit dem Fahrrad alles möglich ist. Überdies ist für die Stadtradeln-Stars Voraussetzung an den 21 Tagen der Aktion kein Auto von innen sehen zu dürfen – „Das ist durchaus eine Herausforderung, die aber vielleicht auch die Erkenntnis in sich birgt, dass es eigentlich auch ganz gut ohne Auto geht“, sagt Eric Ludewig. Was die Meinerzhagener Organisatoren außerdem noch suchen, sind Ideen aus der Bürgerschaft für den groß geplanten Stadtradeln-Aktionstag im Märkischen Kreis am Sonntag, 21. August. In Meinerzhagen soll dieser Tag auf dem Otto-Fuchs-Platz gefeiert werden – und dazu hat sich laut Ludewig schon eine illustre Schar von Vertretern heimischer Institutionen, Vereinen und Dienstleistern angekündigt.

„Neben dem Stadtmarketing und der Wirtschaftsförderung ist die neu gegründete Ortsgruppe des ADFC dabei, auch wird es zahlreiche Aktionen und Informationsstände geben“, erklärt Eric Ludewig. Das Programm solle rund um die Themen Radfahren und Klima informieren und den Besuchern auf vielfältige Art Möglichkeiten zum Mitmachen und Mitgestalten bieten. „Ob gemeinsame Touren, Sicherheitstrainings oder Reparatur-Cafés: Den Möglichkeiten sind kaum Grenzen gesetzt“, meint Ludewig. Wünsche und Anregungen jeder Art sind laut dem Klimamanager herzlich willkommen. Meinerzhagener, die sich als Stadtradeln-Star bewerben möchten, oder Bürger, die mit Ideen zum Gelingen des Aktionstags beitragen wollen, können sich ab sofort beim Klimamanager Eric Ludewig unter Tel 02354/ 77199 oder per E-Mail an e.ludewig@meinerzhagen.de melden.