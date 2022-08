Meinerzhagen will Fairtrade-Stadt bleiben

Von: Gertrud Goldbach

Meinerzhagen will Fairtrade-Stadt bleiben. (Symbolbild) © Bernd Weissbrod

Ein Rückblick auf das vergangene Geschäftsjahr, ein Überblick auf die Mitgliederentwicklung und der Kassenbericht waren die Haupttagesordnungspunkte der Jahreshauptversammlung des Stadtmarketingvereins Meinerzhagen am Dienstag im Rathaus.

Meinerzhagen - Dabei hatte Vorsitzender Stefan Thomas auch verkünden: „Für die Villa im Park haben wir das operative Geschäft mit übernommen. Alles, was mit Organisation, Buchungen und Besichtigungen zu tun hat, läuft über Frau Ivon Adamos, Mitarbeiterin in unserer Geschäftsstelle“, begann Thomas seinen Bericht aus dem Vorstand, bevor Geschäftsführerin Davina Falz das Wort ergriff.

Sie schaute etwa auf 683 im vergangenen Jahr verkaufte Stadtgutscheine zurück. Insgesamt 50 Geschäfte hätten sich an der Aktion beteiligt. Erhältlich seien diese Gutscheine beim Stadtmarketingverein, der Sparkasse, der Touristeninfo, Buchhandlung Schmidt, der Volksbank, bei Gassmann und Online. Oder man konnte sie gewinnen – wie bei der Osterrallye und der Weihnachtsaktion.

Viele Aktivitäten im Corona-Jahr

Auch die Pandemie zog natürlich nicht am Verein vorüber: Er unterstützte bei der Bändchenkontrolle im Rahmen der 2G-Verpflichtung, wie Falz erinnerte. Bei der Neugründung der Arbeitsgemeinschaft Innenstadt war der Verein ebenfalls aktiv. Diese AG wolle sich um eine saubere Innenstadt kümmern, stelle unter anderem Mülleimer für Zigarettenkippen auf. Das „JuKi-Festival“ mit 20 Ausstellern, darunter sechs Kindergärten, wurde am Dienstag als ein Erfolg bewertet, ebenso der Musiktreff an vier Mittwochabenden im Juni und der Sonntag mit Kinderliedermacher Volker Rosin.

Dass der Stadtmarketingverein überdies durchaus spontan agieren kann, habe er bei der Organisation eines Public Viewings zum Finale der Fußball-Europameisterschaft der Frauen gezeigt. Ganz frisch waren die Eindrücke der Poolparty vor anderthalb Wochen: Diese habe etwa 400 vor allem jüngere Besucher angelockt. Für das Stadtradeln organisierte der Verein den Aktionstag. Hier gibt es noch einen Nachklapp: Die Siegerehrung zur Aktion findet am 19. September statt.

Und was ist noch geplant? Die Stadt Meinerzhagen wolle sich, so hieß es, erneut als Fair-Trade-Stadt bewerben. „Inzwischen haben wir 24 teilnehmende Einzelhändler“, sagte Davina Falz, die überdies von 103 Vereinsmitgliedern berichten konnte.