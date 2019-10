Stadtmarketing steht glänzend da

Vorsitzender Stefan Thomas (rechts) eröffnete am Montagabend in der Villa im Park die gut besuchte Mitgliederversammlung des Stadtmarketingvereins.

Meinerzhagen – Weihnachtslounge, Kinderprogramm beim Meinerzhagener Frühling, Sommerkonzerte, Poolparty im Freibad und drei Tage Stadtfest:

Während der Mitgliederversammlung des Stadtmarketingvereins blickten Vorsitzender Stefan Thomas, Geschäftsführerin Katharina Suerbier und ihre Assistentin Stefanie Lüken in der Villa im Park auf ein starkes Veranstaltungsprogramm 2018/2019 zurück. Und die gute Nachricht für die Mitglieder und damit für alle Bürger: So munter wie bisher geht es jetzt weiter.

Zum Beispiel am Donnerstagabend mit dem Grusel-Event und vom 7. bis zum 15. Dezember bei der Neuauflage der Winterlounge auf dem Otto-Fuchs-Platz. Sie startet zusammen mit dem zweitägigen Weihnachtsmarkt rund um die Jesus-Christus-Kirche. Höhepunkt ist die erstmals aufgebaute Eisbahn, um die herum die Veranstaltung stattfindet.

Feste Termine für das Jahr 2020 sind am 10. Mai in enger Zusammenarbeit mit der Volksbank die Beteiligung am Meinerzhagener Frühling, vom 3. Juni bis zum 1. Juli die Konzertreihe „Musik-Treff“ auf dem Otto-Fuchs-Platz, am 26. Juni die Pool-Party und am 11. und 12. September in Zusammenarbeit mit den Einzelhändlern das Heimat-Shoppen. Für alle Aktionen suchen die beiden Organisatorinnen des Stadtmarketingvereins nach einem möglichst attraktiven Rahmen. „Wir brauchen Alleinstellungsmerkmale, um auch Besucher aus den Nachbarstädten anzusprechen“, sagte Katharina Suerbier. Aktive Mitarbeit und Ideen sind immer willkommen. „Wir sind unserem großzügigen Sponsoren-Pool für die finanzielle Unterstützung total dankbar. Aber wir brauchen zusätzlich Leute, die mal kräftig mit anpacken – zum Beispiel beim Aufbau der Sitzsofas für die Winterlounge“, warb Katharina Suerbier um spontane Einsätze von Helferinnen und Helfern. Alle potenziellen Helfer können sich unter den unten genannten Kontaktadressen melden.

Das stramme Programm des Stadtmarketings geht weit über die genannten Top-Veranstaltungen hinaus. Um all das zu stemmen, müssen die Finanzen stimmen. Da war es sehr beruhigend für die Mitglieder, dass Kassierer Roman Kappius am Montagabend über solide Haushaltspläne sowohl für das laufende, als auch für das kommende Jahr berichten konnte. Frank Lüttel, der zusammen mit Michael Berkenkopf die Kasse für das Jahr 2018 geprüft hat, bestätigte auch für diesen Zeitraum eine sehr gute Kassenführung. Er wurde anschließend erneut zum Kassenprüfer gewählt und bleibt somit zwei weitere Jahre im Amt.

Vorsitzender Stefan Thomas hatte zuvor eine erfreulich große Schar an Vereinsmitgliedern begrüßt und über die intensive Vorstandsarbeit berichtet. Dominik Sachs, Stefan Busch und Ulf Hildebrandt wurden als neue Mitglieder in den Beirat gewählt. Für die 40 Einzelhändler im Verein lobte Jan Lienenkämper das vom Stadtmarketing eingeführte neue Gutscheinsystem.

Von Frank Lüttel kam der Hinweis, die Motive der sieben Eingangsportale öfter zu tauschen. Das sei geplant, so Geschäftsführerin Katharina Suerbier. Schließlich lobte noch Tourismusexperte Michael Krause die neue Geschäftsführung und den Vorstand und bestätigte einen spürbaren Aufwärtstrends. „Es wäre schön, wenn jetzt mit Blick auf die Tourismusförderung weitere Vorschläge aus dem vor einigen Jahren erstellten umfangreichen Marketingkonzept umgesetzt würden“, schlug er vor. Vorsitzender Stefan Thomas versprach, das zu prüfen.

Kontakt: Zu erreichen ist die Geschäftsführung des Stadtmarketingvereins unter der Rufnummer (0 23 54) 70 66 17 oder unter www.stadtmarketing-meinerzhagen.de.