Bauzaun am Otto-Fuchs-Platz dient als Werbefläche

Der Bauzaun am Otto-Fuchs-Platz an der Seite zur Volmestraße dient dem Stadtmarketingverein als Werbefläche.

Meinerzhagen – Auf dem Otto-Fuchs-Platz an der Stadthalle wurde an der Grenze zur Volmestraße ein Bauzaun aufgestellt. Hinter dieser Maßnahme verbirgt sich jedoch keine neue Baustelle – stattdessen nutzt der heimische Stadtmarketingverein das Gitter vorübergehend als Werbefläche.

Stefanie Lüken vom Stadtmarketing erläuterte, was hinter dieser Maßnahme steckt: „Wir haben diese Bauzäune gekauft und vermieten die Fläche als Werbeträger an Sponsoren. Die Einnahmen daraus sind für das Meinerzhagener Stadtfest bestimmt.“ Die Veranstaltung findet in diesem Jahr bekanntlich vom 30. August bis zum 1. September statt.

Der Vorteil des Bauzaunes aus Sicht des Stadtmarketingvereins: Das Gitter kann an jeden beliebigen Ort im Stadtgebiet transportiert werden und so Einnahmen generieren, die der Marketingverein dann für seine Arbeit verwenden will. Die Maßnahme an der Volmestraße sei mit der Stadtverwaltung abgestimmt, erläuterte Stefanie Lüken gestern auf MZ-Anfrage. Das Ordnungsamt, so wurde mitgeteilt, habe dafür das Okay gegeben.

Stefanie Lüken jedenfalls freut sich über das rege Interesse, auf welches das Angebot gestoßen sei. Und in der Tat bestätigt ein Blick auf die Werbefläche, dass mehrere heimischen Unternehmen mit ihren Bannern hier vertreten sind.