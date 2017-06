Stadthallen-Zukunft: Jetzt liegt ein Vorschlag auf dem Tisch

Thema am 10. Juli im Rat

+ © Wirth Um die Zukunft der Stadthalle ging es bei einer Pressekonferenz im Rathaus. © Wirth

Meinerzhagen - Die Stadthalle soll in städtischer Hand bleiben, saniert und der angrenzende Restaurant-Trakt abgerissen werden. An seiner Stelle, so ein Vorschlag der Stadt, könnte ein Neubau entstehen.