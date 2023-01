Stadtentwicklung hat Priorität in Meinerzhagen

Von: Simone Benninghaus

Bürgermeister Jan Nesselrath blickt auf das Jahr 2023. © Busch

Ukraine-Krieg, Energiekrise, Corona-Pandemie, A45-Katastrophe – auch an Meinerzhagen sind die Entwicklungen, die vor Ort kaum beeinflusst werden können, nicht spurlos vorüber gegangen. Wie das neue, gerade begonnene Jahr werden wird? Niemand weiß es sicher. „Besser“, hofft natürlich auch Bürgermeister Jan Nesselrath, wenn er auf die genannten Punkte zu sprechen kommt, die für 2022 so prägend waren. Bei seinem Ausblick geht er im MZ-Gespräch vor allem auf ein lokales Thema ein, das die Volmestadt 2023 beschäftigen wird und auch aus seiner Sicht Priorität hat: die Stadtentwicklung.

Stadtentwicklung

Konkret geht es natürlich um die Stadthalle und die Entwicklung des neuen Innenstadtquartiers.



Kurzer Rückblick: Nachdem der Investor im vergangenen Jahr überraschend einen Rückzieher gemacht hatte, konnten bereits im Herbst neue Interessenten gefunden werden, die als Investoren für das geplante kommerzielle Zentrum in Frage kommen. Der notwendige Förderantrag für die sozio-kulturelle Begegnungsstätte war vom Rat bereits im Sommer auf den Weg gebracht worden. Bedingung für eine Bewilligung ist nach wie vor, dass das vorgesehene kommerzielle Zentrum von einem Investor realisiert wird. Im Rathaus ist man zu Beginn des Jahres guter Dinge, die Verhandlungen zu einem guten Abschluss bringen zu können.



Nicht nur für den Bürgermeister ist das Stadthallenprojekt eine „Herzensangelegenheit: „Viele Menschen sind seit Jahren damit beschäftigt und haben Arbeit und Herzblut investiert“, macht der Verwaltungschef deutlich.



Mit dem Umbau des Stadthallen-Komplexes und der Entwicklung des neuen Innenstadtquartiers sei zugleich die Hoffnung eines „Frequenzbringers“ für das gesamte Zentrum verbunden.



Grundsätzlich sei in Meinerzhagen in den vergangenen Jahren bereits viel geschehen – als Beispiele dafür nennt Nesselrath den ZOB, den Umbau der Villa im Park und nicht zuletzt die Neugestaltung des Areals vor der Stadthalle samt neuer Verkehrsführung und Otto-Fuchs-Platz.



„Wir müssen es schaffen, die Kaufkraft zu binden“, so lautet das Ziel, das dem allgemeinen Trend im Einkaufsverhalten entgegenwirken soll. Wichtig sei es, den Fachhandel zu unterstützen, betont daher der Bürgermeister und macht deutlich: „Woanders gibt es diesen oft schon gar nicht mehr.“ Durch das breite Angebot im Internet werde es für Fachhändler bekanntermaßen immer schwieriger, „dagegen“ zu halten.



Eine attraktive Innenstadt auf der einen Seite bedeute auf der anderen auch eine lebendige Stadt. Die geplanten Veränderungen im Bereich der Stadthalle bedeuten daher auch eine Aufwertung des Stadtzentrums, für die man bereits in den vergangenen Jahren einen guten Weg eingeschlagen habe.



Krisenmanagement

Auch in 2023 und darüber hinaus wird man in Meinerzhagen jedoch auch weiterhin von Entwicklungen und Ereignissen beeinflusst sein, an denen die Stadt selbst nicht beteiligt ist, „die aber Auswirkungen auf das städtische Miteinander haben“, führt Nesselrath im MZ-Gespräch weiter aus. Das Krisenmanagement im Rathaus läuft seit Monaten ohne Unterbrechung. Corona, Ukraine, Energie – all das bindet Zeit und Arbeitskraft der Verantwortlichen.



Brücken-Desaster

Das gilt auch für das Brücken-Desaster. Die Auswirkungen der Sperrung der Rahmedetalbrücke werden täglich auch in Meinerzhagen deutlich. Das Thema Verkehr werde alle Beteiligten in den nächsten Jahren beschäftigen, darin ist sich daher auch Jan Nesselrath sicher.



Was er von einer möglichen Umsetzung eines Lkw-Durchfahrtsverbotes in Lüdenscheid hält, daraus macht der Meinerzhagener Bürgermeister keinen Hehl: „Für die B54, für unsere heimische Region, hätte das große Auswirkungen.“ Das eigentliche Problem würde mit einer Sperrung nicht gelöst, sondern nur verlagert. Das sei allen bewusst: „Eine Lösung für die gesamte Region – dafür setzen sich daher alle betroffenen Bürgermeister und auch der Landrat des Märkischen Kreises ein.“ Eben diese Lösung könne nur darin bestehen, den Verkehr bereits auf der Autobahn großräumig umzuleiten, „und das zwingend“. Von den übergeordneten Behörden bei Bund und Land fühle man sich bisher jedoch im Stich gelassen.



Die „Brückenproblematik“ zeigt ihre Folgen für den Wirtschaftsstandort nicht nur in logistischer Hinsicht. Ob man „diesseits“ oder „jenseits“ der Brücke wohne, wirke sich auch auf die Wahl oder eben die Umorientierung hinsichtlich des Arbeitsplatzes aus. Für Nesselrath sind die Gründe durchaus nachvollziehbar. Nicht nur in Unternehmen, auch in der Verwaltung zeige sich dies anhand der anhaltenden Suche nach Arbeitskräften. Wenig tröstend die Gewissheit, dass es anderen Kommunen nicht anders geht. Umso wichtiger sei es daher, die Maßnahmen für einen attraktiven Wirtschaftsstandort weiter zu forcieren. Dazu gehöre die ganzheitliche Entwicklung der Stadt.



Ehrenamt

Hinsichtlich der Lebensqualität und des Miteinanders sieht der Bürgermeister bei einer kleinen Kommune in der Größenordnung von Meinerzhagen jedoch auch einen ganz klaren Vorteil. Dieser zeige sich auch im ehrenamtlichen Engagement, das in Meinerzhagen auf vielen Ebenen deutlich werde.