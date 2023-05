Stadtalarm: Feuerwehr rückt zu Brand in Hochhaus aus

Von: Frank Zacharias, Simone Benninghaus

Teilen

Die Feuerwehr musste am späten Dienstagabend zum Hohschlader Weg in Meinerzhagen ausrücken. © Benninghaus, Simone

Am späten Dienstagabend kam es Meinerzhagen zu einem Großeinsatz der Rettungskräfte: Nachdem im Keller eines Hochhauses ein Brand ausgebrochen war, musste zunächst mit zahlreichen Verletzten gerechnet werden.

Meinerzhagen - Gegen 22 Uhr wurde die Leitstelle über einen Kellerbrand in einem der Mehrfamilienhäuser am Hohschlader Weg informiert - bereits kurze Zeit später wurde aufgrund der Vielzahl an möglichen Verletzten Stadtalarm ausgerufen.

Viele Bewohner hatten sich beim Eintreffen der Wehr bereits ins Freie gerettet, zu diesem Zeitpunkt jedoch auf dem Weg nach draußen durch das Treppenhaus schon Rauchgase eingeatmet. Die meisten Bewohner verharrten im Freien, während die Feuerwehr den Brand löschte, und wurden vom Rettungsdienst betreut - auch mithilfe von Decken zum Schutz vor der Kälte.

Insgesamt waren 41 Personen direkt oder indirekt von dem Brand betroffen, sodass der Einsatz zu einem „Massenanfall von Verletzten“ hochgestuft wurde. Laut ersten Informationen der Feuerwehr wurden hiervon 31 Personen verletzt. Sämtliche Betroffene, teilweise handelte es sich um Familien, wurden vor Ort in einem von der MVG angeforderten Bus auf den Verdacht einer Rauchgasvergiftung untersucht. Der Rettungsdienst war mit einem Großaufgebot vor Ort.

In Decken gehüllt warteten die Bewohner des Mehrfamilienhauses im Freien, bis der Brand gelöscht war. © Benninghaus, Simone

Gegen 22.45 Uhr konnte schließlich Entwarnung gegeben werden: Die Wehr meldete, das Feuer gelöscht zu haben. Wie es zu dem Brand kommen konnte, stand zunächst nicht fest.

Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, war durch den Brand die jedoch die Hauptgasleitung des Hochhauses beschädigt worden. Da somit sämtliche Wohnungen in der Nacht nicht mehr beheizt werden konnten, wurde in der Stadthalle eine Notunterkunft eingerichtet, wo die betroffenen Bewohner versorgt wurden. Wie Bürgermeister Jan Nesselrath in der Nacht vor Ort mitteilte, war aufgrund der Lage auch der „Stab für außergewöhnliche Ereignisse“ einberufen worden.

Insgesamt waren in der Nacht auf Mittwoch 155 Rettungskräfte im Einsatz. Sammelstellen waren auf dem Parkplatz am Stadion und auf dem Parkplatz des Penny Marktes eingerichtet worden.