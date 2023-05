Stadtalarm: Brand in einer Tiefgarage an der B54

Von: Florian Hesse, Sarah Reichelt

Ein Brand in einer Tiefgarage in der Innenstadt von Meinerzhagen löste in der Nacht zu Sonntag Stadtalarm aus. © Florian Hesse

Am späten Samstagabend ertönte Sirenenalarm in Meinerzhagen. Die Feuerwehr rückte zu einem Brand in einer Tiefgarage in der Innenstadt aus.

Meinerzhagen - Wer in der Innenstadt in Meinerzhagen in der Nacht von Samstag auch Sonntag schon schlief, wurde um circa 22.30 Uhr vom Stadtalarm geweckt. Die Sirenen ertönten, die Feuerwehr wurde zu einem Brand in einer Tiefgarage in der Innenstadt gerufen.

Betroffen war die Tiefgarage unter dem Aldi-Dach, teilt die Freiwillige Feuerwehr Meinerzhagen mit. Dort sei ein Müllcontainer in Brand geraten. Die Ursache sei bisher unklar. Der Brand in dem Müllcontainer habe zu einer massiven Rauchentwicklung geführt, berichtet die Feuerwehr weiter.

Die Feuerwehr im Einsatz in der Tiefgarage. © Florian Hesse

Für die Wehrleute war es nicht der erste Einsatz an dieser Örtlichkeit, daher konnte ein Trupp unter Atemschutz das Feuer schnell in dem Gebäude lokalisieren. Mit einem C-Rohr wurde der Brand gelöscht. Im Anschluss wurde der Gebäudekomplex noch belüftet. Danach konnte der Einsatz beendet werden.

