Mysteriöser Wohnwagen 

Meinerzhagen - Ob in ihm tatsächlich jemals jemand vor Ort in Darmche übernachtet hat, ist nicht mit Gewissheit zu sagen. Fakt ist derzeit allerdings, dass der dort seit Wochen stehende Wohnwagen nicht angemeldet und mittlerweile wohl auch nicht mehr nutzbar ist.

Wie die Stadt mitteilte, werde man sich zeitnah um diese Angelegenheit kümmern. Regulär zählt dazu die Ermittlung des letzten Eigentümers und die Aufforderung an ihn, den Missstand zu beseitigen. Das auf dem gegenüberliegenden Seitenstreifen stehende Baustellen-WC steht nicht in Verbindung mit der dort angesiedelten Spedition. Vielmehr wurde und werde es für Arbeiten an Grundstücksflächen durch Mitarbeiter der Firma Gebrüder Schmidt benötigt, heißt es.