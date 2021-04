„Schützen-Parkplatz“ wird vorerst abgesperrt

Maßnahme zum Infektionsschutz

+ © Frank Zacharias Der Parkplatz an der Südumgehung ist ab 16 Uhr gesperrt: Ansammlungen sollen so verhindert werden. © Frank Zacharias

In Meinerzhagen gibt es viele Orte, die sich zu beliebten Treffpunkten von zumeist jüngeren Menschen entwickelt haben. Um Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung durch Menschenansammlungen dort zu vermeiden, hat die Stadt Meinerzhagen nun einen solchen „Hot-Spot“ gesperrt – zumindest zeitweise

Meinerzhagen – Fachbereichsleiter Heinz-Gerd Maikranz bestätigte auf Anfrage, dass der Parkplatz am Schützenplatz täglich von 16 bis 21 Uhr abgesperrt bleibt. Das gelte auf unbestimmte Zeit. Immer wieder hatten sich dort in der Vergangenheit mehrere Menschen gleichzeitig aufgehalten.

Kein Vorbildcharakter

Dass diese Maßnahme Vorbildcharakter hat, scheint jedoch unwahrscheinlich zu sein. Maikranz: „Wir haben viele solcher Plätze im Stadtgebiet. Beispielsweise unter der Autobahnbrücke Immecke. Dort abzusperren, das ist nicht möglich. Das gilt zum Beispiel auch für Schulhöfe. Der Aufwand wäre viel zu groß, dafür müssten dann Mitarbeiter des Bauhofes eingesetzt werden, was in einem solchen Umfang nicht möglich ist.“ Andere Brennpunkte in der Stadt würden auch zukünftig weiter vom Ordnungsamt bestreift, kündigt Maikranz an: „Wir haben viele Plätze – und dann fahren wir eben da hin und kontrollieren.“



Sportplatz im Listertal gesperrt

Auf die hohen Corona-Fallzahlen in Meinerzhagen hat inzwischen auch der RSV Listertal reagiert. Der vereinseigene Sportplatz wurde nach einem entsprechenden Vorstandsbeschluss zunächst für diese Woche gesperrt, ein Training auch in Zweiergruppen findet nicht mehr statt. „Wenn die Inzidenz sinkt, werden wir wieder öffnen“, sagt Vorsitzender Ingo Hartmann.