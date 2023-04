Nach Tarifabschluss: Stadt rechnet mit 1 Million Euro

Von: Göran Isleib

Die Stadt Meinerzhagen rechnet durch den Tarifabschluss mit Mehrkosten von rund 1 Million Euro innerhalb von zwei Jahren. © dpa

Nach der Einigung im Tarifstreit hat auch bei der Stadt Meinerzhagen das Rechnen mit dem spitzen Bleistift begonnen.

Meinerzhagen. Was bedeutet der Tarifabschluss für die Stadt Meinerzhagen, wenn er denn so kommt? Immerhin startet die Gewerkschaft Verdi jetzt ihre Mitgliederbefragung zum Abschluss. Rein theoretisch könnten die Mitglieder Nein sagen zum ausgehandelten Ergebnis.. Das wird allerdings als eher unwahrscheinlich angesehen.

„Wir haben am Montag gerechnet, welche Kosten in etwa auf uns zukommen werden“, erläuterte Helmut Klose als Allgemeiner Stellvertreter des Bürgermeisters auf Anfrage der MZ. Die Rechnerei habe sich als recht kompliziert dargestellt. Allein für den Inflationsausgleich rechnet man für dieses Jahr mit einer aufzubringenden Summe von – gerundet – 470 000 Euro bis Februar 2024. Im Juni werden für jede Vollzeitstelle 1240 Euro gezahlt, von Juli bis Februar dann monatlich 220 Euro. Hinzu kommen ab März 2024 ein Aufschlag von 200 Euro auf Löhne und Gehälter sowie eine Erhöhung um 5,5 Prozent. Das mache dann in etwa eine Summe von 615 000 Euro aus. Insgesamt rechnet Meinerzhagen innerhalb von zwei Jahren mit einem finanziellen Mehraufwand von rund 1 Million Euro.

Helmut Klose, Allgemeiner Stellvertreter des Bürgermeisters in Meinerzhagen, hat zu Beginn der Woche mit spitzem Bleistift gerechnet. © Schliek

„Wir müssen jetzt schauen, an welchen Stellschrauben wir eventuell noch drehen können, allerdings wollen wir zunächst den Jahresabschluss 2022 abwarten“, erklärt Helmut Klose. Erst dann könne man entscheiden, wie es weitergehen kann und vor allem, wo und wie finanzielle Mittel generiert werden könnten. Im Haushaltsplan für das laufende Jahr 2023 hatte man bereits eine mögliche Steigerung bei den Löhnen und Gehältern von 4,5 Prozent berücksichtigt. Aber schon jetzt sei klar, dass man für die Haushaltsplanung 2024 neu wird rechnen müssen.