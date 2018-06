150.000 Euro für Ausbesserungen im gesamten Stadtgebiet

Unterhaltungsarbeiten starten

+ © Helmecke Die Haaner Straße in Valbert weist nach ihrer Sanierung Ende 2016 Nachbesserungsbedarf auf. Hier soll sich in den nächsten Wochen etwas tun. © Helmecke

Meinerzhagen/Valbert - Die Arbeiten zur Unterhaltung an zahlreichen städtischen Straßen starten in Kürze. Das Ausschreibungsergebnis entspricht in seiner Höhe im Wesentlichen den Erwartungen der Stadtverwaltung.